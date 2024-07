Incendiul a pârjolit peste 300 de acri din singura pădure de pini de pe insula turistică, care se află la sud de Atena.

„Nici eu, nici oaspeții mei nu am făcut nimic care ar fi putut duce la incendiu. Am respectat cu strictețe regulile de siguranță la incendiu stabilite pe iaht. Nici eu, nici oaspeții mei nu am cerut echipajului iahtului sau altor terți să facă lucruri care ar fi putut duce la un incendiu”, a adăugat el și și-a exprimat „cele mai profunde regrete” pentru incendiu.

Abulgazin a spus că a închiriat iahtul Persephone I la prânz, pe 15 iunie până la prânz, pe 22 iunie, pentru a organiza o croazieră pentru el și oaspeții săi în jurul insulelor Greciei.

El a precizat că autoritățile elene au vorbit cu el și cu oaspeții săi înainte de plecarea lor din Grecia, care era programată inițial pentru 22 iunie, dar nu i-au acuzat în legătură cu incendiul și li s-a permis să părăsească țara.

Abulgazin a spus că va coopera cu autoritățile elene în anchetă.

Cine a luat parte la petrecere

Oaspeții de pe iaht au inclus șapte cetățeni din Kazahstan. La bord se aflau și fiul lui Abulgazin și soția sa, Aidan Suleimenova, care conduce una dintre cele mai mari organizații de caritate din Kazahstan, împreună cu adjunctul ei.

Printre invitați s-au numărat Umut Shayakhmetova, CEO-ul celei mai mari instituții financiare din Kazahstan, Halyk Bank, soțul ei, Beimbet Shayakhmetov, fost manager de top al companiei naționale de petrol, KMG International NV, și fiica lor. Abulgazin este o figură importantă în industria petrolieră din Kazahstan, cu o avere personală estimată la 400 de milioane de dolari.

Pe 27 iunie, căpitanul grec și locotenentul iahtului au arestați preventiv, în timp ce restul de 11 membri ai echipajului au fost eliberați pe cauțiune, cu obligația de a se prezenta lunar la Departamentul de Poliție.

Procurorii greci au acuzat, de asemenea, opt pasageri kazahi de complicitate la incendiere, după ce noi dovezi au fost descoperite în timpul unei anchete criminalistice la locul incendiului.

Un incendiu de pădure izbucnit pe insula grecească Hydra, lângă Atena, a fost declanşat vineri seara de un foc de artificii de pe un iaht, au anunţat sâmbătă pompierii.

„Incendiul, provocat de un foc de artificii de pe o ambarcaţiune, a cuprins singura pădure de pini de pe insulă, într-un loc greu accesibil şi care nu are drumuri”, au anunţat pompierii eleni pe Facebook, postând o fotografie cu locul cuprins de flăcări, stârnind revoltă pe reţelele sociale.





