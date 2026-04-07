Milano: noul magnet pentru elitele globale

În consecință, mulți dintre bogații britanici își orientează acum atenția către Europa, iar Milano, capitala economică a Italiei, devine o destinație tot mai atractivă.

„Italia oferă cele mai bune beneficii: un impozit fix și o calitate excelentă a vieții”, afirmă Armand Arton, consultant specializat în relocarea familiilor bogate prin programe de cetățenie prin investiție. Potrivit acestuia, Milano și Roma sunt percepute de cei care părăsesc Emiratele ca fiind centre internaționale și cosmopolite ideale pentru stabilire.

Începând cu 2017, Italia a implementat un regim fiscal atractiv pentru rezidenții străini, oferindu-le posibilitatea de a plăti un impozit fix anual de 300.000 de euro pe toate veniturile obținute în afara țării.

Această sumă, considerată nesemnificativă pentru cei ultrabogați, a transformat Milano într-un punct de atracție pentru bancheri, avocați și investitori de top din Europa.

„Am fost mereu un oraș internațional, dar lucrurile se schimbă”, explică Diletta Giorgolo, directoarea biroului rezidențial al Sothebys din Milano.

„Regimul nostru fiscal special există din 2017, dar după ce Marea Britanie a renunțat la statutul de non-dom, am observat un val de noi cumpărători care au venit la Milano”, a mai adăugat Giorgolo.

Bogații pleacă și din Londra

Conform The Guardian, conflictele din Golf au declanșat un exod al britanicilor înstăriți din Emirate, mulți dintre aceștia căutând o întoarcere pe continentul european. În acest context, Italia se evidențiază drept o opțiune strategică. Spre deosebire de regulile fiscale din Regatul Unit, care au devenit tot mai stricte, Italia oferă beneficii semnificative noilor rezidenți care nu au plătit taxe în țară timp de cel puțin nouă din ultimii zece ani.

„Chiar dacă regimul fiscal cu impozitul fix a fost introdus în 2017, inițial nu a atras un val de oameni”, explică Marc Acheson, de la Utmost Wealth Solutions.

„Abolirea regimului non-dom în Marea Britanie a fost ceea ce a declanșat cu adevărat interesul, mai ales într-un moment în care și Portugalia începea să-și înăsprească regulile”, a mai explicat Acheson.

Prețul unui stil de viață de lux în Milano

Afirmația că Milano devine o destinație de top pentru elitele globale este susținută de creșterea prețurilor proprietăților. Potrivit agenției imobiliare Knight Frank, prețurile au crescut cu 38% în ultimii cinci ani.

În noiembrie 2025, Milano a devansat Veneția, devenind cel mai scump oraș din Italia, cu un preț mediu de 5.171 de euro pe metru pătrat, conform portalului imobiliar italian Idealista. Cartierul SantAmbrogio și alte zone centrale, precum Brera sau Cinque Vie, au înregistrat cele mai mari creșteri.

Astfel, o nouă comunitate de expați înstăriți influențează deja piața imobiliară din Milano. Giorgolo estimează că numărul cumpărătorilor internaționali a crescut cu 30-40% comparativ cu acum doi ani.

„În trecut, cumpărătorii internaționali căutau o a doua casă în Milano sau poate pe malul lacului Como. Acum, vor rezidență permanentă în Italia, aproape de școli internaționale bune și aeroporturi mari”, potrivit agenției Knight Frank.

Alte avantaje fiscale în Milano

Italia oferă și alte beneficii fiscale, precum programul „Il rientro dei cervelli” („Întoarcerea creierelor”), care le permite noilor rezidenți sau celor care revin în țară să plătească taxe pe doar 50% din venituri pentru o perioadă de cinci ani. În unele cazuri, reducerile pot fi chiar mai mari.

Totuși, există întrebări legate de viitorul acestui regim fiscal. Roberto Bonomi, partener la firma de avocatură Withers, menționează că impozitul fix a crescut de la 100.000 de euro în 2017 la 300.000 de euro în 2026.

„Guvernul italian a declarat că dorește să crească acest impozit fix pentru a construi țara – nu vrem o competiție neloială cu alte țări”, spune Bonomi.

În plus, măsuri precum reducerea TVA-ului la vânzarea și importul de opere de artă de la 22% la 5% – una dintre cele mai mici cote din Europa – au atras galerii de artă renumite, precum Thaddaeus Ropac, să investească în Milano. În același timp, branduri de lux și cluburi exclusiviste, cum ar fi Casa Cipriani și Soho House, își deschid filiale în oraș pentru a întâmpina noua elită.

Aceeași tendință poate fi observată și în Roma, unde se așteaptă inaugurarea unor hoteluri de prestigiu precum Rosewood în 2026 și Four Seasons în 2027. Potrivit lui Giorgolo, „comunitatea de expați a adus multe schimbări atât în Milano, cât și în Roma”.

Cu toate schimbările rapide care au loc în Milano, rămâne de văzut dacă orașul italian va putea înlocui Dubaiul ca fiind noul centru al elitelor globale.

„Sunt sigur că Dubaiul își va reveni din actuala incertitudine legată de securitate. S-ar putea să nu mai fie potrivit pentru toată lumea, dar vor exista mereu grupuri care vor găsi Dubaiul atrăgător pentru combinația unică de oportunități și calitate a vieții”, afirmă Arton.

