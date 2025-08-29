„Pot doar să spun că am avut o discuţie puţin mai contondentă într-o şedinţă internă cu toţi operatorii din piaţă în care, nu cu conducerea ANRE, dar cu eşalonul inferior al ANRE-ului, în care mi s-a reproşat că vedeţi, domnule ministru, trebuie să înţelegeţi că nu puteţi aşa, de pe o zi pe alta, schimbaţi regulile, noi suntem o instituţie care lucrează după anumite reglementări europene, naţionale”, a afirmat ministrul Energiei la Digi24.

El a adăugat că le-a spus angajaților că ANRE este subordonată Parlamentului, iar regulile pot fi modificate doar de Guvern şi Parlament, subliniind că nu acceptă „explicaţii puerile”.

„Le-am amintit că ANRE este o instituţie publică din România care se află în subordinea Parlamentului din care şi eu fac parte, care reprezintă interesul cetăţeanului, iar orice tip de reguli cate astăzi sunt stabilite de către Guvern şi Parlament vor putea să fie schimbate tot de către Guvern şi Parlament şi că eu nu accept, cât timp reprezint statul român, să îmi fie livrate explicaţii puerile că nu putem, nu ştim, nu ne lasă legea. Nu! Legea o schimbăm noi şi o schimbăm în interesul oamenilor”, a conchis Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan (34 de ani, PSD) a ocupat funcții de ministru încă din 2023, mai întâi în Guvernul condus de Marcel Ciolacu și acum în Guvernul condus de Ilie Bolojan. În perioada iunie 2023-decembrie 2024, a fost ministru al Digitalizării. Apoi, în perioada decembrie 2024-iunie 2025, a fost ministru al Economiei și Turismului. Iar din iunie 2025, Bogdan Ivan este ministru al Energiei.

