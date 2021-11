„Secţia nu avea autorizaţie de incendiu. Eram în curs de obţinere. Cererea pentru autorizaţia de incendiu a fost depusă de două luni, pentru că s-au refăcut instalaţiile electrice şi de oxigen”, a declarat Bogdan Nica. Potrivit acestuia, secţia a fost modernizată în urmă cu doi ani şi ceva, iar la controlul din februarie ISU nu a descoperit nimic.

„Anul trecut s-a schimbat alimentarea cu oxigen de la butelii, pe rampe, pentru a elimina orice risc. Nu existau prelungitoare, nici tuburi de oxigen. ISU nu a găsit nereguli, nu erau nereguli aici (…) O autorizație la un incendiu nu ne ferește de incendiu, ci arată doar că respectăm niște norme”, a adăugat Bogdan Nica.

Managerul a declarat că incendiul a fost lichidat rapid, în 12 minute, iar acesta ar fi fost provocat de o defecțiune a unui aparat medical. „Posibil o defecțiune la un pulsoximetru sau alt aparat medical. A fost un incendiu care s-a extins în câteva secunde la infirmieră, incendiul a fost lichidat foarte repede, în 12 minute”, a precizat Bogdan Nica.

„Salonul avea și ușă spre exterior, făceam exerciții regulat. Am avut 387 de pacienți la un moment dat și nu s-a întâmplat absolut nimic. Tocmai de aceea sunt mirat, avem cel mai bun personal aici, se respectau toate regulile.

Niciun spital din Prahova nu e în regulă, pentru că trebuie investiții foarte mari. De când am venit încerc să aduc lucrurile pe un făgaș normal. Instalația electrică e nouă, de doi ani de zile. Nu am avut niciun fel de problemă în ultimul an”, a mai spus Bogdan Nica.

Potrivit ISU Prahova, doi pacienți au murit în urma incendiului. Cei doi bolnavi aveau 74, respectiv 75 de ani. Pe secție mai erau 19 pacienți, 16 au fost duși la Spitalul Județean Ploiești, a cărei secției externă este unitatea care a luat foc, alți trei au refuzat transportul.

Citeşte şi:

„Anna se simte vinovată pentru tataie”. Cum îi afectează pe adolescenți teama de infectare cu COVID

Incendiu la un spital COVID din Ploiești. Doi pacienți au murit și o infirmieră a suferit arsuri grave

„Familia” Piedone. Primarul de la sectorul 5 s-a înconjurat în posturile-cheie de rude și relații

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în mijlocul Atlanticului, în 2004. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro Secretul sicriului BIZAR în care zace Petrică Mîțu Stoian. Familia plătește BANI GREI pe oră pentru el

Observatornews.ro Mafia gunoaielor, tolerată la nivel înalt. Acuzaţii fără precedent făcute de fostul şef de la Garda de Mediu

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2021. Racii este important să dozeze corect orice fel de mesaj, mai ales față de cei dragi

Știrileprotv.ro Pățania unui bărbat din Maramureș care s-a dus la o prostituată cu o sumă uriașă de bani la el

Telekomsport Surpriză uriaşă pentru Simona Halep când s-a urcat în tren, zilele trecute: ”Nu m-a recunoscut nimeni”

PUBLICITATE CONCURS: Fii vedeta noastră într-un editorial de modă special #ArcaneELLE!