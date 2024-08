„În lumina solicitării domnului ministru al sănătății, Alexandru Rafila, a primului-ministru și a circumstanțelor recente, îmi prezint demisia din funcția de manager al Spitalului Clinic de Urgență «Sfântul Pantelimon» București, pentru a sprijini eforturile comune de restabilire a încrederii publicului în această instituție”, a transmis Bogdan Socea, într-o postare pe Facebook.

Acesta subliniază cooperarea cu autorităţile. „Dorim să subliniem că suntem angajaţi pe deplin în cooperarea cu autorităţile competente pentru a clarifica circumstanţele acestor tragedii. Totodată, am investigat intern fiecare detaliu al acestor evenimente pentru a identifica eventualele deficienţe şi a implementa măsurile necesare. În perioada recentă, am demarat o serie de acţiuni pentru a îmbunătăţi calitatea şi siguranţa serviciilor medicale. De asemenea, am iniţiat o revizuire a tuturor protocoalelor şi procedurilor din secţia de Terapie Intensivă”, spune Bogdan Socea.

Ciolacu: Nu înţeleg de ce managerul de la „Pantelimon” nu este acasă

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că nu înţelege de ce managerul Spitalului Sfântul Pantelimon din Bucureşti „nu este acasă sau să-şi preia atribuţiile de medic”, întrucât, în opinia sa, „nu se poate întâmpla ceva mai grav prin actul medical în instituţia pe care dânsul o coordona”, relatează News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD, dacă mai are noutăţi legate de situaţia de la Spitalul Sfântul Pantelimon şi dacă a discutat cu ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, despre acest subiect.

„Am stat de vorbă cu domnul ministru, dânsul nu are ce… Ce problemă am eu, principială, nu înţeleg de ce managerul de la «Pantelimon» nu este acasă sau să-şi preia atribuţiile de medic. Pentru că s-a întâmplat un lucru foarte grav. Nu cred că se poate întâmpla ceva mai grav prin actul medical în instituţia pe care dânsul o coordona. Pe de altă parte, părerea mea că este un caz singular şi nu trebuie să începem să atacăm întreg corpul medical. Vreau să vă reamintesc, când a venit pandemia, eu personal – şi sunt ferm convins că şi dumneavoastră – căutam prin telefon ce medici cunoaştem să ne ajute. E cazul să nu transformăm acest caz singular, să începem să-l extindem la întreg corpul medical”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a explicat că Rafila face politica medicală şi nu are atribuţii administrative.

„Domnul ministru face politica medicală, nu are atribuţiile administrative. De aceea avem Colegiul Medicilor, care este independent, care merge şi controlează actul medical. Dar, în primul şi în primul rând, cred că acest semnal s-a dus către toţi managerii de spital şi toată lumea cred că, fără să le dea cineva un ordin, toată lumea a început să-şi facă verificările. Până acum nu a mai fost identificat un astfel de caz. E foarte greu. E un caz care depăşeşte imaginaţia noastră. Cred că mulţi dintre noi am văzut astfel de cazuri numai în filme”, a explicat Ciolacu.

El s-a referit şi la protestul medicilor de ATI de la Spitalul Sfântul Pantelimon.

„Mă bucur mult că domnul ministru a înţeles rostul domniei sale şi a mers imediat acolo şi a purtat discuţii. Din ce am înţeles de la domnul Rafila, în continuare şi astăzi dânsul va avea discuţii. Nu ştiu dacă la minister sau la spital”, a transmis premierul.

La patru luni de la izbucnirea scandalului deceselor suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti, doctorițele Mirela Păiuș și Maria Miron au fost arestate pentru omor calificat cu premeditare și tentativă de omor calificat. Anchetatorii susțin că cele două făcuseră o practică din a reduce doza de noradrenalină sau de a o înlocui cu ser fiziologic în cazul unor pacienți de la Terapie Intensivă.

