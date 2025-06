De la izbucnirea conflictului dintre Israel și Iran săptămâna trecută, multe speculații s-au concentrat asupra acestei arme: GBU-57/B, cea mai puternică bombă non-nucleară capabilă să distrugă ținte aflate la adâncime mare sub pământ. Mulți se întrebau dacă SUA, singura țară care deține această bombă, o va furniza Israelului.

Primele trei litere din GBU-57/B înseamnă „unitate de bombă ghidată” (Guided Bomb Unit, o bombă de precizie care poate să se îndrepte către țintă) și este al 57-lea model din seria de bombe de acest tip. Al doilea B se referă la iterația bombei – denumiri precum A/B, B/B, C/B și așa mai departe sunt utilizate pentru fiecare ajustare efectuată de inginerii militari.

După invazia Irakului de către SUA în 2003, inginerii au studiat loviturile asupra buncărelor cu modele GBU mai mici și mai vechi și au constatat că acestea nu au penetrat suficient de adânc și au provocat daune limitate. Armata avea nevoie de o armă mai puternică, care să respecte „tabuul nuclear”, un consens internațional larg acceptat potrivit căruia utilizarea armelor nucleare este moralmente abominabilă și periculoasă, deoarece produce scurgeri radioactive, provoacă escaladarea conflictului și riscă să împingă aliații și statele neutre către o revoltă diplomatică.

Foto: US Air Force / DOD

GBU-57/B – cunoscută și sub numele de Massive Ordnance Penetrator (MOP) – a fost soluția. Fișa informativă a Forțelor Aeriene ale SUA o rezumă ca fiind „un sistem de arme conceput pentru a îndeplini o misiune dificilă și complicată de a ajunge și distruge armele de distrugere în masă ale adversarilor noștri, situate în instalații bine protejate”.

Pentru a înțelege folosirea GBU-57/B este important să înțelegem ținta principală: Fordo, cea mai avansată instalație de îmbogățire a uraniului din Iran, situată la 30 km NE de orașul central Qom. Potrivit unui raport al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, situl are capacitatea de a produce suficient uraniu îmbogățit pentru a fabrica o ogivă nucleară în doar câteva zile. De asemenea, este ascuns adânc sub un munte, la o adâncime de 80-90 de metri, sub o stâncă întărită cu beton și înconjurat de un inel de baterii de apărare antiaeriană.

După ce Israelul a bombardat reactorul nuclear al Irakului în 1981 și al Siriei în 2007, Iranul a decis să-și extindă programul nuclear pe mai multe site-uri, cu elementele sale cruciale ascunse atât de adânc sub pământ încât nici măcar bombele de 2.300 kg ale Israelului nu le-au putut atinge. Rapoartele serviciilor de informații sugerează că Iranul a început construcția în 2002, în timp ce Iranul a declarat că lucrările au început în 2007. Teheranul a recunoscut existența sitului abia în septembrie 2009.

Când este lansată de la 15.250 m, altitudinea maximă de croazieră a bombardierului B-2 Spirit, GBU-57/B folosește aripioare sofisticate pentru a se ghida către țintă. Deși viteza exactă de impact este clasificată, se estimează că depășește Mach 1 – viteza sunetului (340 m/s sau 1224 km/h). Acest atac produce 800-900 megajouli (aproximativ 758.000-853.000 unități termice britanice) de energie cinetică, comparabilă cu un Boeing 747-400 de 285 de tone care aterizează cu viteza de 275 km/h sau cu un tren de 565 tone care se deplasează cu 200 km/h.

Cu bomba, însă, toată această energie este concentrată într-o zonă foarte mică. Potrivit unui briefing al Serviciului de Cercetare al Congresului din 2012, GBU-57/B a fost raportat că poate străpunge 200 de picioare de beton sau rocă cu o densitate de 5.000 de livre pe inch pătrat (comparabilă cu rezistența punților de pod sau a plăcilor de parcare). Apoi, încărcătura explozivă de 2.400 kg detonează.

GBU-57/B este proiectată pentru a spori această capacitate de a pătrunde adânc sub suprafață. Vârful său are o formă ogivală, asemănătoare unui arc gotic. La fel cum aceste arcuri sunt cunoscute pentru distribuirea eficientă a greutății, vârful bombei nu are colțuri ascuțite care să provoace rezistența aerului. Apoi, la impact, forma rotunjită distribuie treptat sarcina inițială de zdrobire prin carcasa de oțel a bombei, în loc să o concentreze într-un singur punct fragil. Acest lucru permite carcasei să rămână intactă în timp ce pătrunde în pământ.

Carcasa are, de asemenea, o densitate secțională ridicată. În acest context, densitatea secțională se referă la raportul dintre masa unui obiect și dimensiunea feței care întâlnește prima suprafața pe care se deplasează obiectul. Un ciocan care lovește o scândură are o densitate secțională ridicată, deoarece își concentrează masa într-o zonă mică; o pernă nu are această caracteristică. În cazul bombei, o mare parte din masă și impuls este concentrată într-un punct mic. În timp ce vârful ogival minimizează rezistența la înaintare și șocul structural, densitatea secțională ridicată concentrează viteza și forța, permițând bombei să pătrundă adânc în piatră.

Aproximativ o cincime din greutatea totală a focosului de 2.400 kg este alcătuită din două tipuri de explozivi: 2.100 kg de AFX-757 și 300 kg de PBXN-114. Ambele componente creează o explozie mai mare decât bombele anterioare, fiind în același timp suficient de insensibile pentru a supraviețui șocului loviturii inițiale. Detonarea propriu-zisă este sincronizată de un dispozitiv de aprindere specializat, care poate fi programat din cabina bombardierului B2 Spirit.

Dispozitivul de aprindere „numără” straturile de rocă sau beton, „aude” golul unui tunel sau al unei camere și apoi declanșează un detonator în încărcătura mai mică de PBXN-114, astfel încât încărcătura principală să explodeze numai după ce bomba a pătruns adânc în țintă. Energia eliberată este aproximativ echivalentă cu trei până la patru tone de TNT. Dar, deoarece o mare parte din cele 13.6 tone ale bombei este din oțel călit, o mare parte din efectul său distructiv provine din forța cinetică, livrată la viteza sunetului.

Stocului actual de MOP nu este cunoscut, dar se înțelege că este relativ mic. În 2015, principalul contractor Boeing livrase cel puțin 20 de bombe, potrivit Forțelor Aeriene. Au existat rapoarte privind comenzi suplimentare de-a lungul anilor, iar un articol din Bloomberg din 2024 afirma că o facilitate din Oklahoma era extinsă pentru a ajuta la triplarea sau chiar cvadruplarea producției anuale a acestor bombe.

Stocul de bombe MOP al Forțelor Aeriene a fost modernizat de mai multe ori de-a lungul anilor și se știe că există cel puțin cinci variante, cea mai recentă fiind GBU-57F/B. De asemenea, deși B-2 este singura platformă aprobată pentru utilizarea operațională a bombelor, bombardierele B-52 au lansat bombe în timpul testelor.

MOP, în combinație cu avionul stealth B-2, oferă armatei americane o opțiune unică pentru urmărirea țintelor îngropate adânc și fortificate, situate în zone foarte bine apărate. Viitorul bombardier stealth B-21 Raider va oferi și mai multe capacități în acest sens. Între timp, Forțele Aeriene au analizat și posibilitatea de a adăuga noi bombe GBU-72/A de 5.000 de livre pentru distrugerea buncărelor în arsenalul B-2.

Pentagonul precizase în mod explicit toate aceste aspecte într-o declarație ulterioară atacurilor B-2 asupra „locurilor de depozitare subterane fortificate ale armelor din zonele controlate de Houthi din Yemen” din octombrie anul trecut, în care a subliniat „capacitatea Statelor Unite de a viza instalații pe care adversarii noștri încearcă să le țină la distanță, indiferent cât de adânc îngropate, fortificate sau întărite sunt acestea”.

Deși este suspectat că deține arme nucleare, Israelul a respectat până acum tabuul nuclear. Pentru a distruge Fordo fără acestea, ar fi avut nevoie atât de GBU-57/B, cât și de bombardiere B-2 Spirit, singurul avion proiectat pentru a lansa bomba (este capabil să lanseze două, câte una din fiecare compartiment). Israelul a putut doar să lovească periferia Fordo – distrugând sursele de energie și prăbușind intrările – în timp ce uraniul continua să fie îmbogățit în subteran.

Fordo este atât de bine protejat încât un editorial al Royal United Services Institute afirmă că „chiar și GBU-57/B ar avea probabil nevoie de multiple impacturi în același punct de țintă pentru a avea șanse bune de a penetra instalația”. În ciuda afirmațiilor mass-media străine că bombele GBU-57/B au fost folosite pentru a lovi ținte Houthi în Yemen, Forțele Aeriene ale SUA afirmă că aceste arme nu au fost niciodată folosite în luptă până azi și că doar câteva zeci sunt stocate. Până în prezent, SUA au refuzat să le furnizeze Israelului vreuna dintre acestea – sau bombardierul B-2 Spirit necesar pentru a le lansa și a prăbuși un munte.

Surse foto: US Air Force, DOD, CBS, TWZ.