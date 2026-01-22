Perimetru de securitate de 400 de metri

Bomba, de fabricație americană, a fost găsită miercuri, 21 ianuarie, în timpul unor lucrări de construcții. Autoritățile nu au precizat oficial dacă muniția provine din Al Doilea Război Mondial, însă este cunoscut faptul că Aachen a fost intens bombardat în anul 1944.

Autoritățile au instituit un perimetru de securitate cu o rază de 400 de metri în jurul locului unde a fost descoperită bomba. Evacuarea a început în această dimineață, la ora locală 9:00, iar aproximativ 6.200 de persoane sunt afectate de măsură. Două școli aflate în interiorul perimetrului au fost închise pe durata operațiunii, iar accesul în zonă a fost complet restricționat.

„Am decis să nu ne asumăm niciun risc”, a declarat primarul orașului Aachen, Michael Ziemons.

Oamenii sunt evacuați, gara a fost închisă

Pentru locuitorii evacuați, autoritățile au amenajat spații de cazare de urgență în zona de afaceri Tivoli și pe stadionul clubului de fotbal Alemannia Aachen. Operațiunea de dezamorsare este programată să se încheie la începutul după-amiezii.

Gara principală din Aachen se află și ea în interiorul zonei evacuate și a fost închisă pentru intervalul orar 9:00 și 16:00. Potrivit autorităților feroviare, nu sunt asigurate autobuze de înlocuire pentru trenurile care tranzitează stația.

La peste 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, astfel de descoperiri sunt încă frecvente în Germania. În landul Renania de Nord-Westfalia, autoritățile au descoperit și dezamorsat peste 1.600 de bombe neexplodate în anul 2024, cu aproximativ 40% mai multe decât în 2023.

Creșterea este pusă de autorități pe seama numărului tot mai mare de proiecte de construcții, în timpul cărora sunt scoase la iveală muniții rămase din război. Ultima evacuare de amploare din Aachen a avut loc în februarie 2024, când 2.700 de persoane au fost evacuate după descoperirea unei bombe britanice pe un alt șantier din oraș.

