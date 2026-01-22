Victoria Beckham, ironizată pe social media după acuzațiile făcute de fiul său. Vedeta este afectată de situație

Vedeta a fost criticată chiar de fiul său, într-o declarație șocantă pe Instagram, în care a acuzat-o de comportament nepotrivit în timpul dansului de la nuntă. Brooklyn a povestit:

„Mama mea mi-a stricat primul dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni înainte pe o melodie romantică. În fața celor 500 de invitați, Marc Anthony m-a chemat pe scenă pentru dansul nostru romantic, dar mama mea era deja acolo și a început să danseze cu mine în locul ei. A dansat foarte inadecvat în fața tuturor.”

Brooklyn a mai spus: „Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau umilit în întreaga mea viață. Am vrut să ne reînnoim jurămintele pentru a crea amintiri care să ne aducă bucurie, nu anxietate și rușine.”

Totuși, internauții nu au ezitat să transforme momentul în subiect de glume. Meme-urile circulă acum pe social media, comparând dansul Victoriei cu prestațiile sale din perioada Spice Girls sau din cariera solo, dar și cu momente de dans din desene animate precum „The Simpsons” sau „Amandaland”. Videoclipuri din apariții publice mai vechi au fost, de asemenea, folosite pentru a o ironiza pe Victoria.

Victoria Beckham se simte jenată de situație

Potrivit unei surse apropiate, „Victoria este extrem de jenată acum că este ironizată online. Este devastator pentru ea.”

Brooklyn a declarat că nu dorește să se împace cu familia sa și a acuzat-o pe aceasta că încearcă să „controleze povestea”. În declarația sa, el a subliniat:

„Am tăcut ani buni și am făcut tot posibilul să păstrez aceste probleme private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc eu însumi și să spun adevărul despre doar o parte din minciunile tipărite. Nu vreau să mă împac cu familia mea.”

Brooklyn a mai explicat că părinții săi au controlat întotdeauna modul în care familia a fost prezentată în presă: „Recent, am văzut cu propriii mei ochi până unde sunt dispuși să meargă pentru a răspândi nenumărate minciuni în mass-media, adesea pe seama unor persoane nevinovate, doar pentru a-și păstra imaginea. Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală.”

Tensiunile au început să iasă la iveală după ce Brooklyn nu a participat la sărbătorirea aniversării de 50 de ani a tatălui său, David Beckham, în primăvara trecută. Brooklyn a acuzat familia că i-a „respins” atât pe el, cât și pe soția sa.

