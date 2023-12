După cum se amintește în postarea informațiilor militare britanice, în noaptea de 7 decembrie, Forțele Aeriene Ruse au lansat o serie de atacuri masive asupra Kievului și a Ucrainei centrale folosind o flotă de bombardiere grele, pentru prima dată după 21 septembrie 2023. Aeronava Tu-95 a lansat cel puțin 16 rachete de croazieră din Marea Caspică, cel mai probabil X-101 (KODIAK), susține armata britanică.

„Rusia a stocat aproape sigur aceste rachete pentru a fi folosite în campania de iarnă. Acesta a fost probabil începutul unei campanii ruse mai concertate care vizează degradarea infrastructurii energetice a Ucrainei”, se arată în raportul de informații.

În același timp, Ministerul Apărării din Marea Britanie notează că daunele din acest atac „pare a fi minime”, deoarece majoritatea rachetelor au fost interceptate cu succes de apărarea aeriană ucraineană.

Forțele aeriene ucrainene au raportat două atacuri rusești: un atac de noapte pe 7 decembrie și un atac de dimineață pe 8 decembrie. În timpul primului, potrivit armatei ucrainene, armata rusă a lansat șapte drone de atac Shahed-136/131 și șase rachete ghidate antiaeriene S-300 în regiunile Dnepropetrovsk și Harkov. Sistemele de apărare aeriană au doborât cinci drone.

În timpul celui de-al doilea atac, bombardierele rusești Tu-95MS au tras 19 rachete de croazieră Kh-101/Kh-555 asupra infrastructurii din regiunile Dnepropetrovsk și Kiev, au informat Forțele Armate ucrainene. Apărarea aeriană ucraineană a distrus 14 rachete. S-a raportat că un civil a fost ucis în urma atacului asupra orașului Pavlograd.

La sfârșitul lunii noiembrie, The New York Times a raportat că sistemul energetic al Ucrainei nu a fost încă pe deplin restaurat și pare mai vulnerabil decât acum un an, când armata rusă a început să bombardeze infrastructura critică.

