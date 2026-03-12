Bonusuri și pensii generoase pentru foști și actuali lideri ai marilor companii

În schimb, fostul șef al companiei, Herbert Diess, care a părăsit VW în 2022, a încasat 9 milioane de euro în pensii și bonusuri. Acesta a fost adesea criticat pentru deciziile strategice luate în timpul mandatului său, considerate de unii drept cauze ale dificultăților financiare actuale ale Volkswagen. Totuși, Diess ocupă acum funcția de președinte al consiliului de supraveghere al producătorului de cipuri Infineon și administrează o fermă în Spania.

În timp ce VW anunță planuri de reducere a 50.000 de locuri de muncă în Germania pentru a-și redresa situația financiară, criticile se intensifică la adresa sistemului său de recompensare a managerilor. Potrivit unor experți, calcularea bonusurilor pe baza fluxului de numerar net, un indicator care nu reflectă direct succesul unei companii, stârnește nemulțumiri. Fluxul de numerar net al VW a depășit așteptările, deși profitul a scăzut.

La Deutsche Bank, directorii de top câștigă și mai mult. CEO-ul Christian Sewing a primit o compensație totală de 10,5 milioane de euro în 2025, în creștere cu 740.000 de euro față de anul precedent. Fabrizio Campelli, directorul diviziei de investiții a băncii, a câștigat aproximativ 9,3 milioane de euro. În total, 658 de manageri ai Deutsche Bank au primit cel puțin 1 milion de euro în 2024.

Salarii uriașe pentru directori, în timp ce companiile reduc personalul

În industria software-ului, Christian Klein, CEO-ul SAP, a încasat 16,2 milioane de euro în 2025, deși compania a concediat deja 10.000 de angajați și continuă să reducă costurile. Potrivit unei analize, numele cele mai frecvente în rândul directorilor generali germani sunt Christian, Andreas și Michael, în timp ce femeile sunt slab reprezentate în aceste poziții.

Siemens, condusă de Roland Busch, a raportat o creștere semnificativă a acțiunilor anul trecut, iar CEO-ul companiei a câștigat 12,3 milioane de euro în 2025. O parte din această sumă reprezintă bonusuri promise încă din 2021.

Pe de altă parte, Deutsche Bahn, cunoscută pentru problemele sale cronice de punctualitate, a plătit 11,3 milioane de euro în compensații de concediere pentru managerii demiși. Printre aceștia se numără și fostul director Richard Lutz, care a primit 3,4 milioane de euro drept indemnizație. Evelyn Palla, noua directoare a companiei, a redus dimensiunea echipei de conducere, promițând economii anuale de 500 de milioane de euro. În rolul său anterior, Palla câștiga puțin peste 200.000 de euro pe an.

Planul de concedieri era deja început

Reducerea personalului nu este o decizie luată peste noapte. La finalul anului 2024, Volkswagen a ajuns la un acord cu sindicatele pentru eliminarea a 35.000 de locuri de muncă până în 2030, în special în cadrul mărcii principale Volkswagen.

Noul plan anunțat acum extinde restructurarea și către alte divizii importante ale grupului. Concedieri ar urma să apară și la Audi, Porsche, dar și la Cariad, compania de software a grupului. Scopul este reducerea costurilor cu aproximativ 15 miliarde de euro pe an, pentru ca producătorul german să rămână competitiv pe o piață auto tot mai dură.

Volkswagen a anunțat și că intenționează să scadă costurile cu 20% până la sfârșitul anului 2028.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dr. Andreas Vythoulkas avertizează la Gala Doctorului Digital: „Controlul anual este garanția fertilității”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Avizele ISU se vor obține mai ușor: termen redus și acord provizoriu dacă inspectorii întârzie
Știri România 12 mart.
Avizele ISU se vor obține mai ușor: termen redus și acord provizoriu dacă inspectorii întârzie
Guvernul majorează salariul minim brut pe țară la 4.325 lei lunar, de la 1 iulie 2026
Știri România 12 mart.
Guvernul majorează salariul minim brut pe țară la 4.325 lei lunar, de la 1 iulie 2026
Parteneri
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul.ro
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să nu te iei, că e legenda Stelei!”. Video
Fanatik.ro
Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să nu te iei, că e legenda Stelei!”. Video
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu”: „Om obișnuit”. Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Exclusiv
Stiri Mondene 12 mart.
Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu”: „Om obișnuit”. Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Stiri Mondene 12 mart.
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
ObservatorNews.ro
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”
Mediafax.ro
Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani
KanalD.ro
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim Kardashian
Fanatik.ro
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim Kardashian
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața