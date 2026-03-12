Bonusuri și pensii generoase pentru foști și actuali lideri ai marilor companii

În schimb, fostul șef al companiei, Herbert Diess, care a părăsit VW în 2022, a încasat 9 milioane de euro în pensii și bonusuri. Acesta a fost adesea criticat pentru deciziile strategice luate în timpul mandatului său, considerate de unii drept cauze ale dificultăților financiare actuale ale Volkswagen. Totuși, Diess ocupă acum funcția de președinte al consiliului de supraveghere al producătorului de cipuri Infineon și administrează o fermă în Spania.

În timp ce VW anunță planuri de reducere a 50.000 de locuri de muncă în Germania pentru a-și redresa situația financiară, criticile se intensifică la adresa sistemului său de recompensare a managerilor. Potrivit unor experți, calcularea bonusurilor pe baza fluxului de numerar net, un indicator care nu reflectă direct succesul unei companii, stârnește nemulțumiri. Fluxul de numerar net al VW a depășit așteptările, deși profitul a scăzut.

La Deutsche Bank, directorii de top câștigă și mai mult. CEO-ul Christian Sewing a primit o compensație totală de 10,5 milioane de euro în 2025, în creștere cu 740.000 de euro față de anul precedent. Fabrizio Campelli, directorul diviziei de investiții a băncii, a câștigat aproximativ 9,3 milioane de euro. În total, 658 de manageri ai Deutsche Bank au primit cel puțin 1 milion de euro în 2024.

Salarii uriașe pentru directori, în timp ce companiile reduc personalul

În industria software-ului, Christian Klein, CEO-ul SAP, a încasat 16,2 milioane de euro în 2025, deși compania a concediat deja 10.000 de angajați și continuă să reducă costurile. Potrivit unei analize, numele cele mai frecvente în rândul directorilor generali germani sunt Christian, Andreas și Michael, în timp ce femeile sunt slab reprezentate în aceste poziții.

Siemens, condusă de Roland Busch, a raportat o creștere semnificativă a acțiunilor anul trecut, iar CEO-ul companiei a câștigat 12,3 milioane de euro în 2025. O parte din această sumă reprezintă bonusuri promise încă din 2021.

Pe de altă parte, Deutsche Bahn, cunoscută pentru problemele sale cronice de punctualitate, a plătit 11,3 milioane de euro în compensații de concediere pentru managerii demiși. Printre aceștia se numără și fostul director Richard Lutz, care a primit 3,4 milioane de euro drept indemnizație. Evelyn Palla, noua directoare a companiei, a redus dimensiunea echipei de conducere, promițând economii anuale de 500 de milioane de euro. În rolul său anterior, Palla câștiga puțin peste 200.000 de euro pe an.

Planul de concedieri era deja început

Reducerea personalului nu este o decizie luată peste noapte. La finalul anului 2024, Volkswagen a ajuns la un acord cu sindicatele pentru eliminarea a 35.000 de locuri de muncă până în 2030, în special în cadrul mărcii principale Volkswagen.

Noul plan anunțat acum extinde restructurarea și către alte divizii importante ale grupului. Concedieri ar urma să apară și la Audi, Porsche, dar și la Cariad, compania de software a grupului. Scopul este reducerea costurilor cu aproximativ 15 miliarde de euro pe an, pentru ca producătorul german să rămână competitiv pe o piață auto tot mai dură.

Volkswagen a anunțat și că intenționează să scadă costurile cu 20% până la sfârșitul anului 2028.



