Cel mai bine plătiți CEO de pe Wall Street

Ted Pick, CEO-ul Morgan Stanley, a avut cea mai mare creștere procentuală a compensației totale, aceasta ajungând la 34%. Mai exact, acesta a încasat în total anul trecut 45 milioane de dolari.

Pick a fost recompensat pentru performanțele băncii, care a înregistrat o creștere de 25% a profitului înainte de impozitare în 2025.

Cu toate acestea, cel mai mare pachet financiar total i-a revenit lui David Solomon, CEO-ul Goldman Sachs, cu un total de 47 de milioane de dolari, inclusiv un bonus de 45 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 21% față de anul precedent.

Comparativ, Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, a primit o creștere modestă de 10% a compensației totale, ajungând la 43 de milioane de dolari în 2025. Deși pare o sumă uriașă, aceasta este cea mai mică creștere procentuală dintre liderii de top analizați.

Potrivit eFinancialCareers, Dimon beneficiază și de o subvenție specială de 250 de milioane de dolari acordată în 2021, care urmează să fie activată în iulie 2026.

Cele mai „mici” bonusuri au fost încasate de Brian Moynihan, CEO Bank of America, acesta încasând în total 36 de milioane de dolari, din care 34 de milioane au fost bonusul, o creștere de 21%, și de CS Venkatakrishnan, de la Barclays, care a încasat pe lângă salariul de 3 milioane de dolari, un bonus de 18 milioane dolari, ajungând la un total de 21 de milioane de dolari, o creștere de 29%.

Bonificații și beneficii pe termen lung

Pe lângă salarii și bonusuri anuale, mulți dintre acești directori primesc și pachete de retenție semnificative.

De exemplu, Jane Fraser, CEO-ul Citi, a obținut un bonus de retenție de 25 de milioane de dolari în octombrie 2025, care va fi exercitat în 2030. În total, în 2025, Jane Fraser a primit un pachet salarial de 43 de milioane de dolari.

În mod similar, David Solomon, de la Goldman Sachs, beneficiază de un bonus de retenție de 80 de milioane de dolari, emis în ianuarie 2025 și care va deveni disponibil în 2030. Valoarea acestuia a crescut deja cu 50%, în conformitate cu creșterea acțiunilor Goldman Sachs.

Chiar dacă aceste beneficii sunt semnificative, majoritatea bonusurilor acordate directorilor generali sunt amânate pentru cel puțin trei ani.

În cazul lui Ted Pick, de exemplu, 75% din bonusul său va fi disponibil abia în 2029.

Nemulțumiri în rândul angajaților

Creșterile salariale mari ale directorilor generali au generat nemulțumiri în rândul angajaților, mai ales în contextul în care mulți dintre ei nu au beneficiat de majorări care să acopere inflația.

„Am avut un an record și nu am primit nimic mai mult, dar directorul general a primit o creștere salarială de două cifre”, a declarat un angajat sub protecția anonimatului.

Aceste diferențe semnificative pun în lumină provocările legate de echitatea salarială în companiile financiare, mai ales în contextul în care salariile de top rămân un subiect sensibil.

