De Andreea Radu,

Anunțul a fost făcută de un purtător de cuvânt al cuplului, fiind urmat ulterior și de o postare pe contul de Instagram al lui Carrie Symonds (31 de ani).

„Mulți dintre voi știu deja, dar pentru prietenii mei care nu știu: ne-am logodit la sfârlitul verii și vom deveni părinți la începutul verii”, a scris aceasta.

Acesta va fi cel de-al treilea mariaj pentru Boris Johnson (51 de ani). La începutul anului 2019, presa a relatat pentru prima oară despre legătura romantică dintre cei doi. Cu toate acestea, apropierea dintre aceștia ar data din perioada în care Carrie a lucrat cu succes pentru campania lui Boris de a fi reales în funcția de primar al Londrei, în 2012.

Actuala logodnică a premierului britanic a fost șefa departamentului de comunicare al Partidului Conservator, până în 2018. Acum, ea este consilier în cadrul unui ONG, care are drept cauză principală protejarea și conservarea oceanelor.