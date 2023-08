Taximetristul povestește că s-a întors din drum imediat ce și-a dat seama că omul și-a lăsat sacoșa în mașină.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a povestit taximetristul în vârstă de 63 de ani.

Șoferul a continuta căutările până a dat de urma clientului și i-a returnat sacoșa cu bani.

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu, în spate”, spune bărbatul.

Taximetristul a primit 200 de lei de la client, în semn de recunoștință, după ce inițial a refuzat orice răsplată pentru gestul făcut. „Ce să păstrez, dacă nu e al meu lucrul? Eu mai mult pierd, mai merg și eu la Biserică, și soția merge, suntem totuși… nu se opresc lucrurile. Dacă ai oprit azi un lucru, mâine pierzi mai mult”, a povestit taximetristul.

El spune că de-a lungul timpului a mai găsit obiecte pierdute în mașină, în special telefoane, dar niciodată bani.

