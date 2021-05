Zeci de persoane s-au plimbat si au facut cumparaturi, in Bucuresti, sambata, 16 mai 2020, in cea de-a doua zi de la instituirea starii de alerta la nivel national, pentru o perioada de 30 de zile, in urma hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO