Capacitate de producție impresionantă

Fabrica Wolbito do Brasil, localizată în Curitiba, și-a început activitatea pe 19 iulie. Proiectul este susținut exclusiv de Ministerul Sănătății din Brazilia și reprezintă o colaborare între Programul Mondial împotriva Țânțarilor, Fundația Oswaldo Cruz și Institutul de Biologie Moleculară din Parana.

Biofabrica are o capacitate de producție săptămânală de 100 de milioane de ouă de țânțar. Luciano Moreira, directorul executiv al companiei, a declarat că „Wolbito do Brasil va putea proteja aproximativ 7 milioane de oameni din Brazilia la fiecare șase luni”.

Impactul devastator al febrei dengue

Dengue, cunoscută și sub numele de „febra oaselor rupte” datorită durerii intense pe care o provoacă, este transmisă de țânțarii Aedes aegypti. În 2022, boala a cauzat 6.297 de decese în Brazilia, marcând cel mai grav an înregistrat vreodată, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Bacteria Wolbachia previne transmiterea virusului dengue, precum și a altor boli grave precum Zika și Chikungunya. Țânțarii infectați cu Wolbachia, crescuți în laborator, sunt eliberați pentru a se înmulți cu populațiile locale de țânțari, transmițând astfel bacteria care blochează răspândirea virusului.

Această metodă a protejat deja peste 5 milioane de oameni în opt orașe braziliene din 2014. Antonio Brandão, directorul de producție de la Wolbito do Brasil, consideră metoda sigură, afirmând: „Wolbachia trăiește doar în interiorul celulelor insectelor. Așadar, dacă o insectă moare, moare și ea”.

Pe măsură ce Wolbito do Brasil își intensifică activitatea, vehicule speciale vor elibera țânțarii infectați în zonele cu focare de dengue. Tamila Kleine, coordonatorul operațiunilor regionale, explică: „Zona aleasă în cadrul municipalității se bazează pe cazurile de dengue, așadar cartierele cu cea mai mare incidență a numărului de persoane care contractează dengue sunt cartierele prioritare”.

