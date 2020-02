De Cristian Anton,

Starul rock în vârstă de 72 de ani a mers la centrul de îngrijiri pentru animale RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) din Brisbane și a postat apoi pe conturile sale de Facebook și Instagram imagini în care ține în brațe un adorabil urs koala salvat din incendiile de vegetație.



Brian May ține în brațe un koala salvat din incendii

”Timpul pentru vizită! Un moment prețios cu un adorabil koala salvat”, a scris Brian May, mai arată sursa citată.

Starul rock de la Queen a postat și un scurt clip în care cântă la chitară, cu ursul koala stând pe umărul său.



”Acești oameni fac o treabă incredibilă având grijă de supraviețuitorii tragicelor incendii din Queensland. Au nevoie de ajutorul nostru. Mai multe, în curând”, a mai scris Brian May, care s-a angajat să sprijine personal spitalul din Brisbane și cere și altora să facă la fel.

Incendiile din Australia, declanșate în octombrie 2019, au făcut 28 de victime și au distrus peste 2.000 de case. Estimările arată că peste un miliard de animale au murit în aceste incendii.

