Totuși, modul în care sunt folosite acum diferă de tacticile convenționale – iar rușii au aflat acest lucru recent, pe calea cea grea.

Dronele ucrainene provoacă mari probleme rușilor

La sfârşitul lunii septembrie 2025, grupul ucrainean de drone „Apachi”, parte a Brigăzii 81 Aeromobile, a publicat un video dintr-o acţiune de pe front.

Deși nu este precizată clar locaţia exactă, unitatea operează, în mare parte, în direcţia Severski din toamna lui 2022 şi a desfăşurat misiuni în zona Bilohorivka, regiunea Doneţk.

În înregistrare se vede cum o dronă-bombardier lansează o încărcătură asupra unui coş de fum mare din cărămidă, pe poziţii ruseşti, provocând o explozie uriaşă care distruge complet structura.

Nu este prima dovadă că dronele aruncă mine şi alte focosuri asupra poziţiilor ruse: în iulie 2025 a fost postat un material cu o „grenadă mare” aruncată asupra unei baze subterane, iar anterior apăruseră imagini cu două mine-disc interconectate, fiecare echipată cu aripi stabilizatoare – astfel de încărcături fiind adesea lansate de drone „Baba Yaga”.

Absenţa dominaţiei aeriene la ambele părţi şi lipsa unor mijloace specializate de atac au transformat dronele într-o alternativă ieftină la rachetele antitanc ghidate, la recunoaşterea prin satelit sau la rachetele cu rază lungă.

Minele TM-62 și „briceagul elvețian”

Un exemplu similar de „briceag elveţian” sunt minele TM-62: folosite atât de ucraineni, cât şi de ruşi, ele servesc nu doar pentru a încetini vehiculele blindate, ci şi pentru a mina poduri controlate de părţi ruse – poduri care pot fi distruse în timpul unei retrageri pentru a bloca inamicul.

Acest lucru afectează şi logistică: ucrainenii au detonat deja astfel de poduri în mai multe rânduri.

De asemenea, forţele ucrainene folosesc TM-62 ca focoase pentru dronele Molniya, iar pe reţelele sociale a apărut recent şi un film în care un soldat ucrainean aruncă manual o mină activă într-un buncăr ocupat de ruşi.

