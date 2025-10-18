Brigitte Bardot, una figură emblematică a cinematografiei franceze, s-a întors acasă la Saint-Tropez, vineri, 17 octombrie, după o perioadă de spitalizare la Toulon. Actrița a fost externată din unitatea medicală privată Saint-Jean și a revenit la reședința sa din „La Madrague”.

Îngrijorările inițiale au fost urmate de vești mai liniștitoare. Deși anturajul apropiat al lui Bardot menționează „un anumit grad de slăbiciune după o vară caniculară dificilă”, tonul general nu este alarmist.

În ciuda vârstei înaintate, Brigitte Bardot își păstrează vitalitatea și vivacitatea spiritului, dar apropiații ei justifică o „vigilență legitimă”, având în vedere vârsta actriței.

În 2023, Bardot a mai fost spitalizată din cauza unei „insuficiențe respiratorii”.

În ciuda problemelor de sănătate, Brigitte Bardot rămâne activă. Cu doar două săptămâni în urmă, ea a lansat o nouă carte sub forma unui „abecedar manuscris” la editura Fayard.

Brigitte Bardot continuă să fie o voce puternică în apărarea drepturilor animalelor, fiind cunoscută drept „apărătoarea numărul unu a necuvântătoarelor”.

