Celebra actriță franceză în vârstă de 91 de ani a devenit subiectul unor zvonuri false despre moartea sa. Brigitte Bardot a intervenit personal pentru a clarifica situația și a-și liniști fanii. Într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), Bardot a respins cu fermitate aceste afirmații nefondate:

„Nu știu cine e idiotul care a pornit acest fake news despre dispariția mea, dar să știți că sunt bine și nu am niciun plan să-mi iau rămas bun. Un cuvânt pentru cei înțelepți”.

Zvonurile despre decesul actriței

Zvonurile au fost lansate de un influencer în vârstă de 27 de ani, cunoscut sub numele de Aqababe. Acesta a susținut într-o postare, între timp ștearsă, că ar avea informații exclusive despre moartea lui Bardot. În ciuda dezmințirii clare a actriței, Aqababe a continuat să susțină veridicitatea informațiilor sale, sugerând că nu Bardot ar fi cea care își gestionează contul de pe X.

Aceste zvonuri vin la scurt timp după ce ziarul francez Var-Matin a raportat că Bardot ar fi fost spitalizată timp de aproape trei săptămâni. Potrivit People.com, reprezentanții actriței au confirmat că aceasta a suferit o „intervenție chirurgicală minoră” care a decurs bine. Într-o declarație pentru agenția de știri AFP, biroul lui Bardot a menționat că actrița a mulțumit personalului și echipei chirurgicale de la Spitalul Privat Saint-Jean din Toulon și că se odihnește acum acasă.

Cariera și activismul lui Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, care a împlinit 91 de ani în septembrie, rămâne o figură iconică în cultura franceză și internațională. După o carieră strălucitoare în cinematografie, Bardot s-a dedicat activismului pentru drepturile animalelor.

În ciuda vârstei înaintate, Bardot continuă să fie o prezență activă în spațiul public, iar recenta sa intervenție demonstrează că își menține spiritul combativ și dorința de a comunica direct cu publicul său.

Brigitte Bardot rămâne un simbol al cinematografiei franceze și un model de longevitate și implicare socială, continuând să inspire generații de fani și activiști.

