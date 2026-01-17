Moment neașteptat la Disneyland, în fața a 300 de copii

Imaginile surprinse la eveniment o arată pe Brigitte Macron dansând și mixând muzică la un set de platane, în fața a aproximativ 300 de copii spitalizați și a familiilor acestora, într-un restaurant din parcul de distracții de lângă Paris.

Potrivit Daily Mail, Prima Doamnă a preluat platanele de la DJ-ul Sam One în timp ce se auzea piesa „Forever Young”, hitul celebrei trupe Alphaville. Brigitte Macron a fost văzută zâmbind, râzând și încurajându-i pe cei din sală să danseze alături de ea.

Muzică, dans și o cauză caritabilă

Evenimentul a făcut parte din campania anuală Pièces Jaunes, care strânge fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor din spitalele pentru copii din Franța. Brigitte Macron este președinta organizației, iar campania este una dintre cele mai cunoscute inițiative caritabile din țară.

Age is just a number! 💃 Brigitte Macron surprises everyone with her dance moves at Disneyland Paris. Pure energy! ✨ 🇫🇷 pic.twitter.com/FotTxfNWRv — France Safety Travel (@francesafetytra) January 15, 2026

La petrecere a fost prezent și Didier Deschamps, selecționerul naționalei de fotbal a Franței, câștigătoare a Cupei Mondiale, care este de mai mulți ani patron al organizației caritabile. Acesta a fost surprins dansând alături de Prima Doamnă.

Apariția publică, la scurt timp după un proces de hărțuire online

Apariția relaxată a lui Brigitte Macron vine la scurt timp după ce, la începutul acestei luni, un tribunal din Paris a condamnat zece persoane pentru hărțuire cibernetică, după ce au răspândit afirmații false și „deosebit de degradante” la adresa Primei Doamne, potrivit presei britanice.

Opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 65 de ani, au fost găsiți vinovați că au publicat în mod repetat afirmații conform cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Instanța a decis pedepse cu suspendare de până la opt luni de închisoare.

Brigitte Macron nu a fost prezentă la proces, dar a spus că a decis să inițieze procedurile legale pentru „a da un exemplu” împotriva hărțuirii online. Fiica sa, Tiphaine Auzière, a declarat în fața instanței că impactul campaniei de hărțuire a afectat întreaga familie, inclusiv nepoții, și că mama sa „nu poate ignora lucrurile oribile spuse despre ea”.

