Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, se pregătesc să prezinte dovezi fotografice într-un tribunal din SUA pentru a demonstra că doamna Macron este femeie, conform unui articol publicat de Daily Mail. Aceasta vine ca răspuns la acuzațiile false făcute de influencerul american de dreapta Candace Owens.

Tom Clare, avocatul principal al cuplului Macron în acest caz, a declarat pentru podcastul BBC „Fame Under Fire” că aceștia sunt dispuși să demonstreze „generic și specific” că acuzațiile sunt false. El a menționat că vor fi prezentate „mărturii de experți care vor fi de natură științifică”, fără a dezvălui detalii specifice.

Dovezi fotografice și științifice

Întrebat dacă soții Macron vor împărtăși fotografii cu doamna Macron însărcinată și crescându-și copiii, Clare a răspuns că acestea vor fi prezentate în instanță, unde există reguli și standarde. Avocatul a subliniat că acest proces va fi unul la care doamna Macron „va trebui să se supună într-un mod foarte public”, dar că este dispusă să facă acest lucru pentru a „face tot ce este necesar pentru a restabili adevărul”.

Clare a dezvăluit că soții Macron au găsit acuzațiile difuzate de Owens „extrem de supărătoare”. El a adăugat: „Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să te supui și să prezinți acest tip de dovezi”.

Avocatul a recunoscut că aceste acuzații au reprezentat o „distragere” pentru președintele francez, dar a subliniat că nu l-au făcut să-și piardă concentrarea.

O teorie a conspirației ajunge în fața justiției americane

Teoria conspirației a apărut inițial online și a găsit un public prin intermediul bloggerilor francezi Amandine Roy și Natacha Rey într-un videoclip YouTube din 2021. Owens a preluat aceste afirmații în martie 2024, declarând că își „pune întreaga reputație profesională” pe teoria că prima-doamnă franceză s-ar fi născut Jean-Michel Trogneux – numele real al fratelui ei mai mare – înainte de a face tranziția la vârsta de 30 de ani.

Cuplul Macron a câștigat inițial procesul de defăimare împotriva lui Roy și Rey în 2024, dar hotărârea a fost anulată în apel în acest an pe motive de libertate de exprimare. Macron contestă acum această decizie.

În iulie, cuplul prezidențial a intentat un proces de 218 pagini în Delaware împotriva lui Owens, cerând daune compensatorii și punitive nespecificate. Într-o declarație, soții Macron au afirmat: „Deoarece doamna Owens a reafirmat sistematic aceste neadevăruri ca răspuns la fiecare dintre cererile repetate ale avocaților noștri pentru o retractare, am ajuns în cele din urmă la concluzia că sesizarea unei instanțe judecătorești era singura cale rămasă pentru remediere”.

Ei au adăugat: „Campania de defăimare a doamnei Owens a fost în mod clar concepută pentru a ne hărțui și a ne provoca durere nouă și familiilor noastre și pentru a atrage atenția și notorietatea. I-am oferit fiecare oportunitate de a se retrage din aceste afirmații, dar a refuzat”.