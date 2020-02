De Simona David,

De teama coronavirusului, Brussels Airlines anulează 30% din zborurile către și dinspre nordul Italiei, în următoarele două săptămâni, potrivit Brussels Times.

De la începutul epidemiei în Italia, a scăzut cererea de bilete pentru alte state europene, în special pentru Italia, se arată într-un comunicat al companiei aviatice, transmis de Brussels Times.

Potrivit sursei citate, prin reducerea curselor, compania speră să-și reducă și pierderile economice.

Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate vor putea să-și rezerve alte zboruri, ori să solicite returnarea banilor pe biletele de avion, dacă nu mai doresc să călătorească.

Pe fondul scăderii numărului de clienți, compania aeriană a mai anunțat că va lua și anumite măsuri economice.

În Italia, numărul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 17, iar al persoanelor infectate, la 655.

