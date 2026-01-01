Restricții asupra rețelelor de socializare pentru minori, în Franța

Proiectul de lege, format din două articole, are ca scop interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare.

Conform documentului, interdicția va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026. Aceasta este justificată de numeroase studii care evidențiază riscurile asociate utilizării excesive a ecranelor digitale de către adolescenți, inclusiv expunerea la conținut inadecvat, hărțuirea cibernetică și tulburările de somn.

„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diversele riscuri induse de utilizarea excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, explică executivul în document, subliniind că măsura are ca scop protejarea sănătății și dezvoltării adolescenților.

„Obiectivul este de a proteja generațiile viitoare de aceste pericole care nu numai că împiedică dezvoltarea satisfăcătoare a adolescenților în drumul lor spre vârsta adultă, dar pun în pericol direct soliditatea structurii noastre sociale, împărtășirea valorilor noastre colective și viitorul nostru împreună”, se mai arată în document.

Promisiunea lui Emmanuel Macron

Primul articol al proiectului se încadrează în legea pentru încrederea în economia digitală (LCEN).

De asemenea, textul prevede că Autoritatea de Reglementare pentru Comunicarea Audiovizuală și Digitală (Arcom) va fi responsabilă de aplicarea acestei interdicții.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a subliniat importanța acestei inițiative într-un discurs susținut în noaptea de Anul Nou 2026.

„Ne vom proteja copiii și adolescenții de rețelele de socializare și de ecrane”, a declarat el, promițând că va depune toate eforturile pentru realizarea acestui proiect.

Extinderea interdicției telefoanelor mobile în licee din Franța

Un al doilea articol al legii propune extinderea interdicției utilizării telefoanelor mobile în licee, o măsură care deja se aplică în grădinițe și gimnazii începând cu anul 2018.

Această reglementare a întâmpinat dificultăți în implementare, însă guvernul consideră că este necesar să fie extinsă.

„Utilizarea sa este sursa de perturbări în școli”, a argumentat guvernul.

De asemenea, regulamentul intern al fiecărei școli va trebui să includă proceduri clare de aplicare a interdicției.

Anne Le Hénanff, ministrul delegat pentru inteligență artificială și afaceri digitale, a susținut proiectul de lege într-un interviu pentru Le Parisien, menționând că este „scurt și compatibil cu legislația europeană”.

Proiectul urmărește să stabilească vârsta digitală a majoratului la 15 ani, o măsură care anterior a fost amânată din cauza unui blocaj la nivel european în implementarea regulamentului DSA (Regulamentul european privind serviciile digitale).

Reacții și provocări

Această propunere guvernamentală se înscrie într-un context mai larg de inițiative legislative privind stabilirea unei vârste minime pentru utilizarea rețelelor de socializare.

În decembrie 2025, Senatul francez a adoptat o lege care prevede că minorii între 13 și 16 ani trebuie să obțină consimțământul părinților pentru a-și crea conturi pe rețelele sociale.

În ianuarie 2026, Adunarea Națională urmează să examineze un proiect similar, susținut de grupul condus de Gabriel Attal, liderul partidului Renaștere.

Cu toate acestea, propunerile guvernamentale au generat și critici. SNES-FSU, principalul sindicat al profesorilor de gimnaziu, a exprimat rezerve legate de extinderea interdicției telefoanelor mobile în licee.

Sindicatul consideră că este important să se analizeze mai întâi ce nu a funcționat în aplicarea măsurii anterioare la nivelul gimnaziilor.

„Trebuie să ținem cont de caracteristicile specifice ale liceului: unii elevi au vârsta legală sau pot pleca imediat ce au o oră liberă în program”, a declarat Sophie Vénétitay, secretarul general al SNES-FSU.

Jean-Rémi Girard, președintele Snalc (Uniunea Națională a Liceelor, Colegiilor, Școlilor Primare și Învățământului Superior), a subliniat lipsa resurselor tehnice și umane pentru a implementa această măsură.

De asemenea, el a criticat utilizarea școlilor pentru „comunicare politică” de către Emmanuel Macron, făcând aluzie la inițiative anterioare ale președintelui, precum convenția privind timpul copiilor, care, conform lui, „a costat 4 milioane de euro și al cărei raport a fost îngropat”.

Începând cu 10 decembrie, în Australia, platforme precum Instagram, TikTok și YouTube au fost obligate să blocheze peste un milion de conturi ale utilizatorilor sub 16 ani. Australia a devenit prima țară din lume care a implementat o vârstă minimă pentru utilizarea rețelelor sociale.

