Lucra la un restaurant din Sevastopol

FSB susține că femeia, care lucrează ca bucătar-șef la un restaurant din Sevastopol, „a stabilit contactul secret cu Direcția Principală de Informații a Ucrainei prin WhatsApp, în septembrie 2023”.

După acest presupus contact, ea ar fi colectat și distribuit fotografii care arătau pozițiile navelor militare rusești în Golful Sevastopol. Potrivit FSB, aceste imagini au fost folosite ulterior de Forțele Armate Ucrainene pentru a planifica atacuri cu rachete.

Pe lângă spionaj, FSB a acuzat-o pe femeie că ar fi complotat să otrăvescă soldați ruși care luptă în Ucraina.

„Agenți străini”, vânați de FSB

Comitetul rus de anchetă a anunțat la începutul lunii unie 2025 că a arestat un cetăţean francez suspectat de culegere de informaţii despre activităţi ale armatei ruse.

Bărbatul este acuzat de faptul că a fost în mai multe rânduri în Rusia, timp de mai mulţi ani, şi s-a întâlnit cu cetăţeni ruşi, potrivit agenţiei ruse oficiale de presă Tass, relatează News.ro.

Comitetul precizează că deţinutul a încălcat o secţiune a legii care îi pedepseşte pe cei care nu se înregistrează ca „agenţi străini” şi care sunt implicaţi în „colectare ţintită de informaţii în domeniul activităţilor militare (şi) militaro-tehnice ale Federaţiei ruse”.

De asemenea, doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost arestați la Moscova, pe 25 iunie, sub suspiciunea că îndeplineau anumite misiuni pentru Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău.

FSB îi numește pe cei doi cetățeni moldoveni arestați drept „agenți” ai SIS. Potrivit FSB, cei doi suspecți au venit la Moscova cu „documente de acoperire pentru a îndeplini misiuni” pentru SIS „împotriva securității Federației Ruse”.





