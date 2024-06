Comitetul, însărcinat cu dosare grave, anunţă că a deschis un dosar penal împotriva unui francez cu privire la încălcarea unei legi ruseşti privind „agenţii străini”.

Comitetul precizează că deţinutul a încălcat o secţiune a legii care îi pedepseşte pe cei care nu se înregistrează ca „agenţi străini” şi care sunt implicaţi în „colectare ţintită de informaţii în domeniul activităţilor militare (şi) militaro-tehnice ale Federaţiei ruse”.

„Aceste informaţii, dacă sunt obţinute de către surse străine, pot fi folosite împotriva securităţii statului”, potrivit Comitetului rus de anchetă.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul a venit în mai multe rânduri în Rusia, timp de mai mulţi ani, şi a ţinut reuniuni cu cetăţeni ruşi. Capetele de inculpare se pedepsesc cu până la cinci ani de închisoare.

„El va fi inculpat într-un viitor apropiat, iar o măsură preventivă va fi aleasă”, anunţă comitetul.

Ministerul francez de Externe nu a vrut să comenteze, scrie Le Figaro.

O înregistrare video scurtă, difuzată de către Comitetul de anchetă, surprinde un bărbat în blugi şi o cămaşă neagră arestat într-un restaurant. Reuters identifică acest restaurant ca fiind cafeneaua Akademia, în centrul Moscovei.

Bărbatul a fost arestat de către agenţi de securitate mascaţi şi a fost escortat la o camionetă, iar apoi introdus într-o clădire. Faţa bărbatului este „înceţoşată” în înregistrare.

