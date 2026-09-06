București, „capitala șantierelor” pentru încă doi ani

Potrivit primarului, Bucureștiul se află într-o transformare fără precedent: „În acest moment în București se lucrează la un nivel, zic eu, istoric. Fără să zic cuvinte mari. Am asumat acest lucru. Bucureștiul este un oraș care se transformă și se va transforma în următorii 10 ani de zile. Un oraș mare, de aceste dimensiuni, are nevoie de un ciclu de 10 ani ca să se transforme. Madridul a avut nevoie de 10 ani ca să ajungă unde este astăzi. Viena la fel, Parisul mai repede, pentru că au avut Jocurile Olimpice și au mers pe repede înainte și au avut foarte mulți bani”.

Edilul a adăugat că scopul principal al administrației sale este să modernizeze infrastructura vitală a orașului: „Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană. Bucureștiul arată ca o capitală mai apropiată de Asia Centrală, dacă mă întrebați pe mine. Și atunci eu mi-am asumat să transform acest oraș. Asta înseamnă șantiere. Înseamnă proiecte de investiții. Și nu începem cu panseluțe și borduri. Ci începem cu proiectele de infrastructură. Termoficarea, pe care am dinamizat-o. Și noi începem și altele. Apă, canal. Linii de tramvai. Investiții în transportul public”.

Mai puține pierderi pe rețeaua de termoficare

Un aspect pozitiv al lucrărilor este reducerea pierderilor din rețeaua de termoficare. Primarul a subliniat că, pentru prima dată „după mult timp, pierderile au început să scadă”.

Rețeaua Termoenergetica înregistrează în prezent pierderi cu 4% mai mici față de perioada anterioară demarării procesului de modernizare.

„Au început să scadă pierderile. Deci avem pentru prima oară cu 4%, în urma investițiilor, ceea ce este foarte îmbucurător, mai puține pierderi din rețea”, a explicat Ciucu.

Șantierele continuă: Ce urmează pentru Capitală

Potrivit informațiilor Primăriei Capitalei, în prezent, sunt deschise 63 de șantiere, dintre care 35 afectează direct traficul pe 30 de artere principale și 45 de intersecții.

De asemenea, peste 200 de unități de învățământ sunt situate la mai puțin de 500 de metri de aceste lucrări, dintre care 60 se află la mai puțin de 100 de metri, conform datelor publicate de Buletin de București.

Cu toate acestea, primăria promite soluții pentru a reduce impactul asupra locuitorilor. Constructorii au fost instruiți să împrejmuiască corespunzător șantierele și să asigure culoare de trecere pentru pietoni. De asemenea, polițiștii rutieri vor gestiona traficul din intersecțiile afectate, iar lucrările la liniile de tramvai se desfășoară etapizat pentru a minimiza disconfortul.

Planuri pe termen lung: mai mult spațiu verde și pietonalizare

Chiar dacă unele lucrări vor fi finalizate în următorii doi ani, transformarea orașului va continua. Ciprian Ciucu a anunțat că, dacă va fi reales, își propune să pună accent pe proiecte de înverzire și pietonalizare: „După ce aceste lucrări vor fi finalizate în următorii doi ani, unele mai repede, bineînțeles, vor veni lucrările de demineralizare, lucrările de amenajare peisagistică a orașului, mai mult verde, pietonalizare, și de civilizare”.

Primarul rămâne optimist în privința susținerii bucureștenilor pentru acest plan, afirmând că percepția cetățenilor se reflectă în interacțiunile directe: „Nu mă înjură lumea pe stradă. Mă înjură pe Facebook unii. Dar ies pe stradă absolut liniștit. Bine, e adevărat că în Sectorul 6 unde locuiesc eu sunt destul de popular, dar și în centru, n-am niciun fel de problemă, să mă duc nicăieri”.

Un drum lung spre modernizare

Deși șantierele aduc un disconfort evident pentru locuitorii Capitalei, primarul consideră că acestea sunt un pas necesar pentru viitorul orașului.

„Putem să băltim și să ne facem că totul e ok, sau putem să strângem din dinți un număr de ani, să acceptăm acest disconfort, iar eu să mă ocup să transform orașul. Este ceea ce am propus, este ceea ce se întâmpla în Roma, acuma dacă vreți, da? Iau acest model”, a declarat Ciprian Ciucu pentru Buletin de București.

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