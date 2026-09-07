Avion cargo Amazon, implicat într-un accident grav la Miami: cinci oameni au murit, alți trei sunt în stare critică

Cel puțin cinci persoane au murit după ce un avion cargo operat de Amazon a ieșit de pe pistă în momentul aterizării, duminică, pe Aeroportul Internațional din Miami.

Aeronava a lovit mai multe vehicule și a luat foc, au anunțat autoritățile.

Șeful pompierilor din comitatul Miami-Dade, Ray Jadallah, a declarat că, pe lângă cele cinci persoane decedate, alte trei au fost transportate la centre de traumă, în stare critică, iar alte două au primit îngrijiri la un spital local. „Avionul a lovit câteva vehicule”, iar „câteva victime au rămas efectiv prinse în vehicule”, a declarat Ray Jadallah. Pentru intervenție a fost necesară „o operațiune complexă de descarcerare cu echipa noastră de salvare tehnică”, inclusiv o operațiune de căutare și salvare a pilotului și copilotului, care au rămas blocați în aeronavă.

Jadallah nu a precizat dacă pilotul sau copilotul au supraviețuit, iar autoritățile au refuzat să răspundă la întrebări după declarațiile scurte făcute presei.

Aeronava a luat foc după impact

Imagini video au arătat un nor gros de fum care se ridica deasupra avionului Boeing 767, de culoare albastră și albă, după ce acesta a aterizat la ora 13.58, ora locală, venind din Puerto Rico.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Mai multe autospeciale de pompieri au fost trimise rapid la locul accidentului.

🚨 BREAKING: New video shows the Amazon Prime Air 767 OVERRUNNING Runway 30 in Miami, jumping a road, and coming to a stop before catching fire



MANY more lives would have been lost if Miami didnt have an Arresting System (EMAS) at the end of the runway.



Thank GOD for that.… pic.twitter.com/WixKhY8o1I — Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026

Avionul, care opera cursa Prime Air 7598, a luat foc în urma „accidentului”, potrivit pompierilor. „În total, au ajuns la fața locului 60 de autospeciale, cu puțin sub 200 de bărbați și femei de la Miami-Dade Fire Rescue, pentru a începe operațiunile de căutare și salvare și de stingere a incendiului”, a declarat Jadallah.

More clear visuals from the location as Operations at Miami International Airport (MIA) were suspended after the Amazon Prime Air Boeing 767 reportedly overran Runway 30 following landing and crashed beyond the airport perimeter.



The aircraft, operating Flight 7598 from San Juan… https://t.co/IxgQvVD8qJ pic.twitter.com/MyYim3VKha — FL360aero (@fl360aero) September 6, 2026

„Cauza exactă a incidentului va fi stabilită de FAA și NTSB”, a adăugat acesta, făcând referire la Administrația Federală a Aviației și la Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite.

Victimă scoasă de sub un vehicul

Într-o declarație publicată duminică seară pe X, pompierii au precizat că au folosit spumă pentru stingerea incendiului din compartimentul motorului. „O persoană a rămas prinsă sub unul dintre vehiculele implicate și a trebuit să fie scoasă de personal specializat pentru operațiuni de salvare tehnică. Unități specializate pentru materiale periculoase (HazMat) au oprit în siguranță motorul aeronavei și au lucrat pentru controlarea unei scurgeri de combustibil”, au transmis autoritățile.

NTSB a anunțat, tot pe X, că avionul cargo B-767-300 zbura spre Miami din San Juan, Puerto Rico, și că a trimis o echipă pentru a investiga „accidentul produs duminică în urma ieșirii de pe pistă”.

Reacția Amazon după tragedie

Amazon a transmis că aeronava „a avut un incident în timp ce încerca să aterizeze”. Compania nu a precizat dacă au existat persoane rănite sau decedate. „Este o situație care evoluează rapid și încă strângem informații. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile locale și cu oficialii pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat”, a declarat Kelly Nantel, purtătoarea de cuvânt a Amazon.

Șeriful din Miami, Rosie Cordero-Stutz, a declarat că polițiștii au întâlnit „o scenă cu adevărat tragică”, dar că „nu există nicio amenințare aparentă la adresa siguranței publice”.

Aeroportul a închis toate pistele și căile de rulare din cauza incidentului. Într-o actualizare publicată pe site duminică seară, reprezentanții aeroportului le-au recomandat pasagerilor să verifice direct cu compania aeriană înainte de a se deplasa către aeroport.

După ce toate zborurile au fost oprite timp de mai multe ore, iar numeroși pasageri ai curselor comerciale s-au confruntat cu întârzieri și anulări, ziarul Miami Herald a relatat că două dintre cele patru piste ale aeroportului au fost redeschise duminică. Primarul orașului Miami-Dade, Daniella Levine Cava, le-a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția rapidă. „Echipa noastră de pompieri și salvare a fost acolo în câteva secunde de la accident, așa că suntem profund recunoscători”, a transmis aceasta pe X.

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