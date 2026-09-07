AfD a obținut 43,8% din voturi în Saxonia-Anhalt

AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, însă fără a obține majoritatea absolută necesară pentru a forma singur guvernul regional, potrivit rezultatelor oficiale preliminare citate de Deutsche Welle, relatează news.ro. AfD a obținut 43,8% din voturi și 39 de mandate în parlamentul regional, devenind de departe cea mai mare formațiune politică din acest land din estul Germaniei.

În noul parlament regional vor fi reprezentate șase partide:

AfD – 43,8% și 39 de mandate;

CDU – 17,2% și 15 mandate;

SPD – 9,3% și 8 mandate;

Partidul Verde – 8,9% și 8 mandate;

Partidul de Stânga – 8,6% și 8 mandate;

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) – 5,3% și 5 mandate.

Partidul Liberal Democrat (FDP) a obținut doar 2,6% din voturi și nu a trecut pragul electoral de 5%, astfel că nu va fi reprezentat în legislativul regional.

Participare record la vot în landul din estul Germaniei

Potrivit rezultatelor preliminare, prezența la urne a fost de aproape 78%, cea mai ridicată înregistrată în Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei, în 1990.

După anunțarea rezultatelor, liderul AfD din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, a salutat victoria formațiunii. „Am scris istorie”, a declarat acesta.

Siegmund a susținut că Germania are nevoie de „o schimbare politică fundamentală”, afirmând că este necesară „o politică care să aibă din nou grijă de propriile interese și de propria țară”. În timpul campaniei electorale, revista Der Spiegel l-a descris pe Ulrich Siegmund drept „cel mai periculos om din Germania”.

Donald Tusk: „În Polonia, doar idioții sau trădătorii s-ar putea bucura de triumful AfD”

Rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt a stârnit reacții și în Polonia. Premierul Donald Tusk i-a criticat pe cei care au salutat succesul AfD.

„În Polonia, doar idioții sau trădătorii s-ar putea bucura de triumful AfD în Germania. S-au adunat destui dintre ei în rândurile Konfederacji și PiS”, a scris Donald Tusk pe platforma X.

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

Miting împotriva extremismului înainte de scrutin

Alegerile regionale au fost precedate de un miting organizat în favoarea democrației și împotriva discursului urii, manifestație îndreptată împotriva mesajelor promovate de AfD.

Saxonia-Anhalt are aproximativ 2,1 milioane de locuitori și este unul dintre landurile din fosta Republică Democrată Germană. Filiala AfD din acest land este clasificată de serviciile interne de informații drept o organizație „extremistă de dreapta”.

Vezi și: Cine este șeful AfD în Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, numit „cel mai periculos om” din Germania, și ce măsuri radicale și-a propus în caz că va prelua puterea

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE