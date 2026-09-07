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Maria a fost desfigurată în urma atacului din anul 2000. Femeia a povestit că s-a mutat de la Cartagena la Bogotá, în urmă cu aproape 30 de ani, în căutarea unui loc de muncă. Găsise de lucru ca menajeră.

Totul a luat însă o turnură tragică atunci când a refuzat să se întoarcă în regiunea sa natală, Chocó. Fostul ei partener refuza să accepte despărțirea. Maria petrecuse aproape 18 ani cu un bărbat, Dagoberto Ensuncho Sánchez, de la care îndurase episoade constante de violență fizică.

Bărbatul a venit la ea de trei ori, în încercarea de a o aduce acasă. Ultima dată, a ascuns acid într-o sticlă de băutură alcoolică, iar când Maria i-a deschis ușa, acesta i-a aruncat lichidul în față și a fugit.

„Când am deschis ușa, mi-a aruncat acidul în față. Nu știam că e acid, pentru că îl avea într-o sticlă de băutură. Am crezut că bea. Când am ieșit, mi-a aruncat acel lichid în față. A fugit, iar eu simțeam cum îmi arde fața, așa că am fugit acasă să pun apă pe rană”, a declarat ea, la televiziunea columbiană.

Proprietara casei a dus-o la Spitalul Meissen, unde i-au fost administrate fluide intravenoase și morfină pentru a-i trata arsurile și a-i controla durerea. Apoi a fost transferată la secția de Arși a Spitalului Simón Bolívar, unde a rămas internată timp de doi ani, fără familie sau cunoștințe.

Atacul i-a afectat grav sănătatea și aspectul fizic. Maria are nevoie de două tuburi de plastic pentru a putea respira și mai are doar o mică deschizătură în locul unde ar fi trebuit să fie gura ei.

De-a lungul anilor, s-a confruntat cu mari dificultăți în a mânca, nu a putut lucra și încă așteaptă alte operații de reconstrucție facială. A ajuns la 87.

În 2017, Maria l-a întâlnit pe Papa Francisc în timpul unei vizite a acestuia în Columbia. Ea i-a povestit despre suferința ei și i-a mărturisit că ia în calcul opțiunea eutanasiei.

Potrivit declarațiilor sale, Suveranul Pontif a încurajat-o să continue să trăiască, spunându-i: „Columbia te va ajuta să primești operațiile de care ai nevoie”.

Cu toate acestea, Maria a mărturisit că ajutorul promis nu a venit niciodată: „Nimeni nu m-a ajutat. Sunt mai rău acum!”.

Recent, organizația de sănătate Capital Salud a confirmat că Mariei Consuelo Córdoba i-a fost aprobată eutanasierea, pe care o solicitase încă de acum 4 ani, subliniind că aceasta va continua să fie sprijinită „cu respect, umanitate și demnitate”.

Port masca 24 de ore pe zi pentru că fața mea este plină de cicatrici. Ceea ce cer întregii lumi este ca, după 26 de ani, să mă înțeleagă.

Organizația a adăugat că va asigura accesul femeii la toate serviciile medicale necesare.

Pe fostul ei soț nu l-a mai văzut niciodată. A făcut închisoare, dar a fost eliberat. Într-un interviu din 2019, pentru El Universal, María Consuelo a afirmat: „Nu s-a făcut dreptate. Dagoberto Ensuncho Sánchez a stat puțin în închisoare, doar o lună, și l-a mituit pe judecătorul care se ocupa de cazul său. Știu că are doi copii și locuiește în Santa Marta cu mama lor, nu sunt interesată să aflu mai mult”.

În prezent, María Consuelo locuiește într-o cameră închiriată în cartierul Puente Aranda din Bogotá.

Sinuciderea asistată medical este legală în Elveția din 1942, iar eutanasia se poate face în alte țări din Europa, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Spania și Austria. Deși cadrul legal o permite, utilizarea practică rămâne blocată de lipsa unor reglementări legislative clare în Portugalia și în Germania.

Controversata procedură este legală și în Canada, Columbia, Noua Zeelandă, Australia și mai multe state din SUA (California, Washington, New Jersey, Colorado, New Mexico, Hawaii).

Un argument împotriva eutanasiei sau a sinuciderii asistate de medici îl reprezintă Jurământul lui Hipocrate, care datează de aproximativ 2.500 de ani, cu o versiune mai modernă scrisă în 1964. Toți medicii depun acest jurământ.

Moartea asistată este un subiect de mare complexitate umană, medicală și legală. În 2022, Libertatea a realizat interviu cu un medic din Elveția despre procedura controversată. „Când oamenii nu mai suportă durerile, ce fac?”, a spus el.

Pe 23 august 2022, românul Eugen Marin Sabău, 46 de ani, paraplegic, a devenit primul deținut din Spania care a primit dreptul de a fi eutanasiat în spitalul penitenciar în care se afla. În Spania, Legea eutanasiei a intrat în vigoare în 2021.



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