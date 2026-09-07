Atenție, informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Maria a fost desfigurată în urma atacului din anul 2000. Femeia a povestit că s-a mutat de la Cartagena la Bogotá, în urmă cu aproape 30 de ani, în căutarea unui loc de muncă. Găsise de lucru ca menajeră.

Totul a luat însă o turnură tragică atunci când a refuzat să se întoarcă în regiunea sa natală, Chocó. Fostul ei partener refuza să accepte despărțirea. Maria petrecuse aproape 18 ani cu un bărbat, Dagoberto Ensuncho Sánchez, de la care îndurase episoade constante de violență fizică.

Bărbatul a venit la ea de trei ori, în încercarea de a o aduce acasă. Ultima dată, a ascuns acid într-o sticlă de băutură alcoolică, iar când Maria i-a deschis ușa, acesta i-a aruncat lichidul în față și a fugit.

„Când am deschis ușa, mi-a aruncat acidul în față. Nu știam că e acid, pentru că îl avea într-o sticlă de băutură. Am crezut că bea. Când am ieșit, mi-a aruncat acel lichid în față. A fugit, iar eu simțeam cum îmi arde fața, așa că am fugit acasă să pun apă pe rană”, a declarat ea, la televiziunea columbiană.

Proprietara casei a dus-o la Spitalul Meissen, unde i-au fost administrate fluide intravenoase și morfină pentru a-i trata arsurile și a-i controla durerea. Apoi a fost transferată la secția de Arși a Spitalului Simón Bolívar, unde a rămas internată timp de doi ani, fără familie sau cunoștințe.

Atacul i-a afectat grav sănătatea și aspectul fizic. Maria are nevoie de două tuburi de plastic pentru a putea respira și mai are doar o mică deschizătură în locul unde ar fi trebuit să fie gura ei.

De-a lungul anilor, s-a confruntat cu mari dificultăți în a mânca, nu a putut lucra și încă așteaptă alte operații de reconstrucție facială. A ajuns la 87.

În 2017, Maria l-a întâlnit pe Papa Francisc în timpul unei vizite a acestuia în Columbia. Ea i-a povestit despre suferința ei și i-a mărturisit că ia în calcul opțiunea eutanasiei.

Potrivit declarațiilor sale, Suveranul Pontif a încurajat-o să continue să trăiască, spunându-i: „Columbia te va ajuta să primești operațiile de care ai nevoie”.

Cu toate acestea, Maria a mărturisit că ajutorul promis nu a venit niciodată: „Nimeni nu m-a ajutat. Sunt mai rău acum!”.

Recent, organizația de sănătate Capital Salud a confirmat că Mariei Consuelo Córdoba i-a fost aprobată eutanasierea, pe care o solicitase încă de acum 4 ani, subliniind că aceasta va continua să fie sprijinită „cu respect, umanitate și demnitate”.

Port masca 24 de ore pe zi pentru că fața mea este plină de cicatrici. Ceea ce cer întregii lumi este ca, după 26 de ani, să mă înțeleagă.

Organizația a adăugat că va asigura accesul femeii la toate serviciile medicale necesare.

Pe fostul ei soț nu l-a mai văzut niciodată. A făcut închisoare, dar a fost eliberat. Într-un interviu din 2019, pentru El Universal, María Consuelo a afirmat: „Nu s-a făcut dreptate. Dagoberto Ensuncho Sánchez a stat puțin în închisoare, doar o lună, și l-a mituit pe judecătorul care se ocupa de cazul său. Știu că are doi copii și locuiește în Santa Marta cu mama lor, nu sunt interesată să aflu mai mult”. 

În prezent, María Consuelo locuiește într-o cameră închiriată în cartierul Puente Aranda din Bogotá. 

  • Sinuciderea asistată medical este legală în Elveția din 1942, iar eutanasia se poate face în alte țări din Europa, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Spania și Austria. Deși cadrul legal o permite, utilizarea practică rămâne blocată de lipsa unor reglementări legislative clare în Portugalia și în Germania.
  • Controversata procedură este legală și în Canada, Columbia, Noua Zeelandă, Australia și mai multe state din SUA (California, Washington, New Jersey, Colorado, New Mexico, Hawaii).
  • Un argument împotriva eutanasiei sau a sinuciderii asistate de medici îl reprezintă Jurământul lui Hipocrate, care datează de aproximativ 2.500 de ani, cu o versiune mai modernă scrisă în 1964. Toți medicii depun acest jurământ.

Moartea asistată este un subiect de mare complexitate umană, medicală și legală. În 2022, Libertatea a realizat interviu cu un medic din Elveția despre procedura controversată. „Când oamenii nu mai suportă durerile, ce fac?”, a spus el.

Pe 23 august 2022, românul Eugen Marin Sabău, 46 de ani, paraplegic, a devenit primul deținut din Spania care a primit dreptul de a fi eutanasiat în spitalul penitenciar în care se afla. În Spania, Legea eutanasiei a intrat în vigoare în 2021.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
Viva.ro
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.RO
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.RO
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Adevarul.ro
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să preia echipa. Ce spunea în urmă cu an despre Gigi Becali
Fanatik.ro
Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să preia echipa. Ce spunea în urmă cu an despre Gigi Becali
Succesiunea imobiliară în 2026 poate evita impozitul de 1%. Termenul-limită este 30 septembrie
Financiarul.ro
Succesiunea imobiliară în 2026 poate evita impozitul de 1%. Termenul-limită este 30 septembrie
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Cât costă florile pentru prima zi de școală. Unele buchete se apropie de 1.000 de lei
ObservatorNews.ro
Cât costă florile pentru prima zi de școală. Unele buchete se apropie de 1.000 de lei
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
Mediafax.ro
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Redactia.ro
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Parteneri
Georgescu și-a găsit preot de-împrumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
ZiaruldeIasi.ro
Georgescu și-a găsit preot de-împrumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la FCSB în locul lui Baciu: “Noroc că nu a răspuns la telefon!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la FCSB în locul lui Baciu: “Noroc că nu a răspuns la telefon!”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă