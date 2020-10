Care sunt județele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Cluj și Timiș, peste 200 de infectări

O femeie ce poarta masca de protectie tine in mana un buchet de flori, intr-un mijloc de transport in comun, in prima zi dupa instituirea starii de alerta la nivel national, pentru o perioada de 30 de zile, cauzata de pandemia cu noul coronavirus, COVID-19, in Bucuresti, vineri, 15 mai 2020. Restrictiile de circulatie s-au relaxat, vineri, 15 mai, odata cu iesirea Romaniei din starea de urgenta instituita in urma cu doua luni, in urma pandemiei cu COVID-19. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO