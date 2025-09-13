Anul trecut, un bucureștean a avut nevoie de 31 de minute și 9 secunde pentru a parcurge 10 kilometri în trafic, o creștere de 20 de secunde față de anul anterior, conform Buletin de București.

Clasamentul global al congestiei este condus de Mexico City, cu un nivel de blocaj de 52%, urmat de Bangkok (50%), Davao City și Kumamoto, ambele cu 49%.

De aproape 10 ani, Bucureștiul se află constant pe locul 5 mondial în privința traficului aglomerat. În 2016, nivelul de congestie era de 50%, în creștere cu 7% față de 2015 și cu 11% față de 2011. Acum 10 ani, bucureștenii petreceau în trafic 218 ore suplimentare din cauza aglomerației.

În 2024, situația s-a îmbunătățit, bucureștenii petrecând aproximativ 150 de ore în trafic, o scădere semnificativă față de 2016.

Amintim că reprezentanții MAI, ai Poliției Capitalei și ai Poliției Rutiere au prezentat joi, 11 septembrie, soluții privind fluidizarea traficului auto în contextul deschiderii anului școlar, ținând cont că în București sunt 715 școli și 323.000 de mașini care intră și ies zilnic din oraș, potrivit datelor centralizate de IGPR.

Problemele care îngreunează circulația în București sunt următoarele:

bulevarde înguste raportat la numărul de mașini

lipsa legăturilor rapide între cartiere

zone critice, în special pe pe axa centrală Piața Charles de Gaulle – Piața Unirii

șantiere mari și lucrări frecvente (metrou, rețele edilitare)

lipsă parcărilor în București (doar 500.000 la 1,65 milioane de mașini înmatriculate).

IGPR a propus câteva soluții pentru fluidizarea traficului, odată cu deschiderea anului școlar. Printre măsuri se numără modificarea OUG 195/2002 și a regulamentului, astfel încât soluționarea accidentelor ușoare să fie mai rapidă, serviciile contravenționale să fie digitalizate prin HUB-ul MAI, iar circulația bicicletelor, trotinetelor și mopedelor pe benzile BUS să fie clar reglementată.

