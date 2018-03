Pe un ger cumplit, când afară termometrele arătau – 16 grade Celsius, lui i-a ars casa. A vrut să facă focul în sobă, dar soba fiind veche nu s-a închis bine, un lemn a căzut pe parchet și focul s-a răspândit în toată camera. A ars totul. Nu i-a mai rămas nimic. Nici cele trei pisici pe care le iubea nespus nu au scăpat din flăcări.

Acum, Cristian Tiron se află la Centrul de urgență pentru persoane fără adăpost din sectorul 1 al Capitalei. A fost adus aici de poliția locală, ca să nu doarmă în ger, sub cerul liber. Nu-i dispar din minte imaginile cu flăcările care- i “înghițeau” casa. Acolo a stat bunicul lui, apoi el cu mama sa. Acolo și-a petrecut toată copilăria și acolo își ducea traiul de pe o zi pe alta, cu bune și cu rele. Acum, nu are unde să se ducă. Nu are pe nimeni care să aibă grijă de el. Cele câteva rude din provincie pe care le mai are nu sunt interesate de starea lui. “Locuiam singur. Sunt conștient că lucrurile se pot face. Dar ce îmi pare cel mai rău este că aveam trei pisici și cred că au murit. Iubesc foarte mult animalele și pisicile, în special”, ne-a spus bărbatul cu ochii în lacrimi. Este merceolog de profesie și i-a plăcut toată viața să citească. Acum, toate cărțile i s-au făcut scrum.

Cristian Tiron nu se poate deplasa decât în cârje, fiind încadrat în handicap de gradul doi. Îi mulțumește lui Dumnezeu că pompierii s-au mișcat repede și l-au scos din flăcări, căci sigur nu ar fi reușit.

“Eu nu sunt om fără adăpost. Vreau să-mi refac căsuța”

Pensia și ajutorul de handicap pe care-l primește nu depășesc 970 de lei. O sumă mult prea mică pentru a-și reface locuința așa cum își dorește el. “Vreau să mai stau la adăpost până se va îndrepta vremea și după aceea vreau să îmi refac căsuța mea, vreau să locuiesc tot acolo. Eu nu sunt om fără casă casă, fără adăpost. Eu am căsuța mea”, ne-a spus omul. Ca să-și poată reface locuința are nevoie de bani și speră să fie ajutat. Acum nu mai am nimic. Acte, de identitate, certificatele de handicap, nimic, nu mi-au rămas decât hainele de pe mine”, mai spune bărbatul.

Cristian Tiron se află în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sector 1. El a fost ajutat să i se întocmească certificatul de încadrare în grad de handicap conform evaluărilor medicale. “În primă fază va fi sprjinit să i se întocmească actele de identitate care au luat foc, să i se elibereze un nou certificat de handicap, o copie după decizia medicală de pensionare. Ulterior, în funcție de starea sa de sănătate, va fi îndrumat către serviciu Prevenire pentru a vedea dacă poate să solicite sprijin financiar ca să-și repare locuința”, ne-a declarat Geta Grigorescu, șef birou Centru de urgență pentru persoane fără adăpost din cadrul complexului social Odăi, din cadrul DGASPC sector 1.

Câți oameni mai sunt în adăposturile primăriilor din București

După ninsoarea abundentă de luni, 26 februarie, tot mai multe persoane fără adăpost au ajuns în centrele primăriilor din București. Astăzi, 5 martie, situația stă în felul următor:

La nivelul Capitalei : În centrele sociale ale municipalității, mai exact în Adăpostul din Theodor Pallady, în cel din Berceni și în Centrul de Tranzit din Șoseaua Viilor erau 384 de persoane

: În centrele sociale ale municipalității, mai exact în Adăpostul din Theodor Pallady, în cel din Berceni și în Centrul de Tranzit din Șoseaua Viilor erau 384 de persoane Sectorul 1 : În centrele sociale ale Primăriei Sectorului 1 (Complexul de Servicii Sociale Odăi, pentru persoane adulte, și Complexul de Servicii Sociale “Pinocchio”, pentru minori) se mai aflau 35 de persoane.

: În centrele sociale ale Primăriei Sectorului 1 (Complexul de Servicii Sociale Odăi, pentru persoane adulte, și Complexul de Servicii Sociale “Pinocchio”, pentru minori) se mai aflau 35 de persoane. Sectorul 2 : în Adăpostul Social de Urgenţă pentru Persoane Adulte al Primăriei Sectorului 2 se află un număr de 34 de persoane, din care zece femei şi 24 de bărbaţi,

: în Adăpostul Social de Urgenţă pentru Persoane Adulte al Primăriei Sectorului 2 se află un număr de 34 de persoane, din care zece femei şi 24 de bărbaţi, Sectorul 4 : În centrele sociale ale Primăriei Sectorului 4 erau 48 de persoane

: În centrele sociale ale Primăriei Sectorului 4 erau 48 de persoane Sectorul 6: În centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sunt puse la dispoziția persoanelor care au nevoie de adăpost 60 de locuri. În perioada 26 februarie – 05 martie 2018 au acceptat să fie găzduite în medie 39 de persoane care au beneficiat de cazare, masă caldă și asistență medicală. În dimineața zilei de astăzi, 05 martie, mai erau 37 de persoane în adăpost.

Până la închiderea ediției, Primăria sectorului 3și Primăria sectorului 5 nu au răspuns solicitării Libertatea privind numărul persoanelor existente în adăpost.

CITEȘTE ȘI: