EXCLUSIV. Bucuria întoarcerii acasă pentru o familie care a stat blocată 12 ani în Venezuela, unde salariul minim este sub 8 dolari. „Am scăpat din haos”

Obosiți, dezorientați, dar foarte bucuroși, așa au pășit pe Aeroportul Otopeni Geanina Pîslaru, soțul ei și cei doi copii, în dimineața de 26 aprilie, după 12 ani petrecuți în Venezuela, țară care se confruntă cu o criză economică și umanitară profundă de mai mulți ani.

După ce Libertatea i-a făcut publică povestea în noiembrie, anul trecut, în sprijinul româncei au venit mai multe persoane, însă donațiile nu au fost suficiente pentru a acoperi costurile revenirii în țară. S-au strâns aproape 1.200 de euro, iar biletele costau aproape 5.000. Au urmat luni de așteptare.

Venezuela este în recesiune de opt ani şi patru ani consecutivi de hiperinflaţie, care a atins aproape 3.000% în 2020. Salariul minim este echivalentul a 7,59 de dolari (6,8 euro), iar un kilogram de carne de vită costă peste 8 dolari.

Adică biletele lor de avion ar fi costat 715 salarii minime.

Autoritățile și publicul le-au plătit cheltuielile

Geanina și copiii, în avionul spre România

Pentru româncă a urmat o perioadă de aproape trei luni în care nu a mai fost căutată de autorități, după cum a relatat Libertatea în ianuarie anul acesta. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe, prin Organizația Internațională pentru Migrație, respectiv Ambasada României din Mexic, le-a asigurat revenirea în România, povestește Geanina Pîslaru.

„Au fost ani foarte grei, cu momente de disperare, în care ne pierdusem orice speranță. De aceea am și hotărât să vă scriu. Dacă Libertatea nu ar fi făcut publică povestea noastră, nu știu dacă am fi reușit. Este cea mai mare bucurie că am scăpat de acel haos”, afirmă românca.

Costurile biletelor de avion din Venezuela în România au fost suportate de Ministerul Afacerilor Externe prin structurile sale. Sumele pe care le-au primit din donații i-a ajutat pentru celelalte cheltuieli ale călătoriei și instalării.

„Nu am fi reușit fără ajutorul primit din donațiile publicului și nici fără ajutorul echipelor MAE. Domnul consul general Ovidiu Răzvan Plosca Braic, de la Ambasada României în Mexic, s-a purtat foarte omenește și cumsecade cu noi. Tuturor le suntem recunoscători. Nu avem cuvinte pentru a le mulțumi”, a adăugat Geanina.

De la capăt, în România

După revenirea în țară, Geanina și familia s-au stabilit, pentru moment, la casa părintească din comuna Puiești, județul Vaslui. Primăria le-a oferit, la rându-i, o donație „după posibilitățile bugetului”.

„Noi îi primim cu drag acasă, pentru că sunt oameni muncitori și au doi copii mici, care merită o viață mai bună”, a transmis primarul comunei, Cezar Vasile Ticu.

Deși este convinsă că nu le va fi ușor să o ia de la zero în România, tânăra crede că tot ce a fost mai greu a trecut. Își doresc să își închirieze o locuință, să își găsească un loc de muncă și să își înscrie copiii la școală. Pentru moment, se ocupă de definitivarea documentelor în vederea stabilirii reședinței în județul Vaslui.

„Când am plecat din Venezuela, am fost emoționați că dorința noastră de mulți ani s-a împlinit. Și încă nu credem că am reușit, că suntem aici. Numai Dumnezeu și noi știm cât am luptat, nimic nu a fost ușor”, a conchis Geanina Pîslaru.

Și-a urmat dragostea la capătul lumii

Geanina și-a cunoscut soțul în urmă cu 13 ani, pe când se afla în Spania, la muncă. A rămas însărcinată, însă nu au putut fi împreună mult timp, bărbatul fiind nevoit să se întoarcă în Venezuela, deoarece îi expirase viza. Ea a revenit în România, unde a născut un băiețel. Relația dintre româncă și venezuelean a continuat la distanță. Apoi, în 2010 a plecat cu băiețelul în Venezuela, unde avea să se căsătorească. Tot acolo a născut al doilea copil, o fetiță. S-au stabilit în Portuguesa, regiune aflată la opt ore de autobuz de Caracas, capitala Venezuelei, plănuind să își întocmească documentele pentru a putea reveni în România. Țara a fost lovită de criză și planurile le-au fost blocate.

