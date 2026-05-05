Suma totală alocată pentru acest an în bugetul Primăriei Municipiului București ajunge la 8,5 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de 2025.

„Este important că avem, în sfârșit, un buget aprobat, chiar dacă a venit târziu. Bucureștiul are nevoie de predictibilitate ca să poată funcționa. Le mulțumesc consilierilor generali pentru vot – e un pas necesar, dar și o responsabilitate față de oraș”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Peste 2,7 miliarde de lei din buget sunt alocați investițiilor, o creștere majoră față de cei mai puțin de un miliard de lei din 2025. Alți 4 miliarde de lei sunt destinați funcționării Primăriei Generale, incluzând cheltuieli pentru iluminatul public, dezinsecția, deratizarea, întreținerea Arenei Naționale și alte servicii esențiale.

Un capitol important îl reprezintă subvențiile, cu o alocare de peste 2,59 de miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 de miliarde de lei sunt direcționați către transportul în comun, iar 1,21 de miliarde de lei pentru sistemul de termoficare.

