Principalele proiecte de investiții care vor primi anul acesta bani sunt parcarea park&ride de la capătul Șoselei Pantelimon, Prelungirea Ghencea, Pasajul Doamna Ghica, realizarea rețelei de apă din cartierul Henri Coandă și reabilitarea sălii de spectacole de la Teatrul Ion Creangă.

Principalele proiecte de investiții care primesc bani:

străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, cu valoare totală de 370 de milioane lei: 6 milioane de lei ; mai sunt de plătit 186 de milioane lei;

; mai sunt de plătit 186 de milioane lei; lărgire Șos. Fabrica de Glucoză, cu valoare totală de 214 milioane de lei: 6,8 milioane de lei;

Prelungirea Ghencea, cu valoare totală de peste 560 de milioane de lei: mai sunt de plătit 535 de milioane de lei, anul acesta vor fi alocați puțin peste 47 de milioane de lei;

Pasaj Doamna Ghica: aproximativ 39 de milioane lei; valoarea totală a proiectului este de 143 de milioane lei și s-au plătit până acum doar 6 milioane de lei;

valoarea totală a proiectului este de 143 de milioane lei și s-au plătit până acum doar 6 milioane de lei; penetrație Splaiul Independenței – Ciurel: în jur de 21 de milioane de lei; valoarea totală a proiectului este de 2,2 miliarde de lei și mai sunt de plată 2 miliarde;

valoarea totală a proiectului este de 2,2 miliarde de lei și mai sunt de plată 2 miliarde; parcare park&ride și reabilitare sistem rutier și linii de tramvai pe Șos. Pantelimon: 50,7 milioane de lei; valoarea totală a proiectului este de 348 de milioane de lei și mai sunt de plată 168 de milioane de lei;

valoarea totală a proiectului este de 348 de milioane de lei și mai sunt de plată 168 de milioane de lei; spitalul Metropolitan: 335.000 de lei; valoarea totală este de 4,7 miliarde de lei;

valoarea totală este de 4,7 miliarde de lei; reabilitarea sălii de spectacole de la Teatrul Ion Creangă: 7,3 milioane de lei ; valoarea totală este de 20 de milioane de lei;

; valoarea totală este de 20 de milioane de lei; rețelele de apă, canalizare și iluminat public din ansamblul Henri Coandă: 13,2 milioane de lei; costul total este de 85 de milioane de lei, iar până acum s-au plătit 32,6 milioane de lei;

costul total este de 85 de milioane de lei, iar până acum s-au plătit 32,6 milioane de lei; sala polivalentă Lia Manoliu: 1,4 milioane de lei; costul total este de 658 de milioane de lei, iar până acum au fost plătiți 1,2 milioane de lei;

costul total este de 658 de milioane de lei, iar până acum au fost plătiți 1,2 milioane de lei; stația de epurare Glina: 700 de milioane de lei; valoarea totală a proiectului este de 1,4 miliarde de lei și au fost plătite 300 de milioane de lei – proiect pe fonduri europene.

Fără bani la Catedrala Mântuirii Neamului

Pentru lăcașurile de cult, Primăria Capitalei acordă un ajutor de 950.000 de lei anul acesta. Cinci biserici din București au cerut ajutor de la municipalitate, pentru lucrări de conservare și restaurare. Catedrala Mântuirii Neamului, care a primit an de an milioane de lei ajutoare financiare de la primăriile din București, nu se află pe lista bisericilor în acest an.

Noutatea în acest an este bugetul participativ, în valoare de 2 milioane de lei. Bucureștenii pot propune unde să meargă acești bani.

Nicușor Dan: „Un buget care face curățenie în primărie”

Proiectul de buget se află în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Cei interesați pot trimite propuneri și observații pe adresa s[email protected] până în 21 aprilie.

„Este un buget care face curățenie în primărie și pregătește construcția Noului București. În ciuda constrângerilor pe care le avem, am reușit să deblocăm investițiile și să planificăm câteva obiective importante pentru Capitală”, transmite primarul Capitalei, Nicușor Dan.

