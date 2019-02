UPDATE ora 12.50 Bugetul de stat pe 2019 a fost votat de Parlament, vineri. S-au înregistrat 275 voturi pentru, 122 împotrivă și 2 abțineri. Bugetul asigurărilor sociale a fost adoptat cu 279 de voturi pentru şi 125 împotrivă.

UPDATE ora 12.40 „Este un moment al adevărului, în care putem lăsa declarațile politice total în afara acestei săli și pe baza cifrelor și a proiectelor să spunem ce se va întâmpla în 2019 cu viața cetățenilor Bugetul respectă viața economică și socială din România și programul politic al alianței care a câștigat alegerile”, a explicat Viorica Dăncilă, în plen.

Ea a continuat: „Ca orice buget de la noi sau de oriunde, nu poate să răspundă tuturor așteptărilor, dar este realist și cu perspectivă de dezvoltare pentru România. Anul 2019 va fi un an al investițiilor. După doi ani de majorări consistente de salarii și pensii, preocupările o reprezintă infrastructura, școli, grădinițe, agricultură”, a prcizat premierul.

UPDATE ora 12.20 Plenul Parlamentului a finalizat, vineri, la prânz, dezbaterile pe articole, atât la bugetul de stat cât şi la cel al asigurărilor sociale. Urmează votul final, pe proiectul de buget pe 2019, în prezenţa membrilor Executivului şi a premierului Viorica Dăncilă.

Bugetul reflectă realitatea economică şi socială din acest moment din România şi, de asemenea, concepţia politică şi programul politic al alianţei care a câştigat în mod foarte clar alegerile parlamentare în anul 2016, a mai spus ea.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, „construcţia bugetului pentru acest an s-a bazat pe faptul că, după acești ani de creştere economică neîntreruptă”

„Avem un Produs Intern Brut mai mare, un buget mai mare, cu un deficit mai scăzut, şi o datorie publică în scădere. În acelaşi timp, ca orice buget de la noi sau de oriunde în lume, nu poate să răspundă tuturor aşteptărilor, dar este un buget realist și cu perspectivă de dezvoltare pentru România. În primul rând, așa cum am mai spus, anul 2019 va fi un an al investițiilor. După doi ani de majorări consistente de pensii și salarii, preocuparea cea mai importantă a cetățenilor o reprezintă în mod firesc investițiile în infrastructura de transport, în sănătate, în grădinițe, școli, în agricultură și, desigur, în proiectele de dezvoltare locală. Am ținut deci cont de vocea cetățenilor și am croit un buget care să răspundă acestor așteptări. Am suplimentat bugetul investițiilor cu 15,7 miliarde de lei față de anul trecut, din care 6 miliarde se adaugă direct la bugetul pentru infrastructura de transport. Ne dorim ca în acest an să accelerăm lucrările pentru drumurile expres și autostrăzi”, a promis premierul.

Viorica Dăncilă a mai spus că Executivul va continua să finalizeze segmentele de legătură pe autostrăzile din Transilvania, dar va demara în acest an şi proiecte de drumuri expres, autostrăzi și în Moldova sau în Sud, pentru a reduce decalajele de dezvoltare.

„Este absolut necesar să legăm granița de vest cu Marea Neagră pentru a pune România pe harta marilor trasee comerciale către centrul și vestul Europei. Dar, în același timp, este necesar să recuperăm decalajele de dezvoltare din Moldova și din Sud pentru că toți cetățenii României merită un trai decent”, a spus premierul.

Şefa Executivului a menţionat că „oaltă veste bună este că în acest an programele europene vor merge cu toate motoarele turate”.

„Am recuperat întârzierile din 2016, am ajuns din urmă media europeană la gradul de absorbție, iar în anul 2019 avem deja multe proiecte ajunse la maturitate, care vor aduce mai mulți bani pentru investiții în țara noastră. Toți acești bani europeni ajung în dezvoltarea României, a comunităților locale și vor contribui la creșterea condițiilor de trai ale cetățenilor români. Ne vom bate pentru acești bani europeni pentru că, așa cum am spus și la întâlnirile cu reprezentanții Uniunii Europene, România își dorește să fie un stat pe deplin integrat în Europa, dar, în același timp, ne dorim un tratament egal față de România. Iar tratament egal înseamnă inclusiv accesul țării noastre la fondurile de dezvoltare ale Uniunii. Avem deja o bună expertiză în acest exercițiu financiar dobândit în anii precedenți, toată lumea s-a familiarizat cu aceste mecanisme, deci avem tot ce ne trebuie pentru a depăși media Uniunii Europene în ceea ce privește gradul de absorbție. Acesta este unul dintre obiectivele majore pe care mi le-am propus ca prim-ministru pentru acest an”, a mai spus premierul.

Între timp, Camera Deputaţilor a votat, vineri, la prima oră a dimineţii, într-o şedinţă de plen anunţată pe ultima sută de metri, legea privind plafoanele la bugetul de stat, pentru a introduce finanţarea majorării alocaţiilor pentru copii, aşa cum s-a votat în plenul comun, în urmă cu o zi.

De altfel, majorarea alocaţiilor de stat ale copiilor, de la 200 la 300 de lei, pentru cei până în 2 ani, şi de la 84 de lei, la 150 de lei, pentru cei între 2 ani şi 18 ani, a fost principala decizie a dezbaterii de joi. Amendamentul PNL a fost adoptat „din greşeală”, după ce câţiva parlamentari de la Putere au votat în favoarea lui, iar alţii au scos cartelele din sistem.

Decizia a dat peste cap întreaga construcţie bugetară, pentru că impactul bugetar este de 2,9 miliarde lei, şi nu asigură majorarea decât pentru anul în curs.

Liderul PSD Liviu Dragnea a venit de la tribuna plenului reunit şi a anunţat că propune un amendament prin care să se majoreze deficitul bugetar, de la 2,55% la 2,76%, pentru a se putea plăti aceste alocaţii mărite. În plus, el a mai anunţat că Guvernul se angajează să modifice şi legislaţia alocaţiilor, astfel încâtz aceastî majorare să devină definitivă.

PNL şi USR îi acuză pe social-democraţi că vor să saboteze această decizie a Parlamentului şi să pună în imposibilitatea de plată aceste alocaţii. Opoziţia cere ca plata alocaţiilor să se facă din pensiile speciale, care ar trebui abrogate.

