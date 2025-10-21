Soldații ruși au primit fiare ruginite în loc de vechicule de luptă

Potrivit bloggerului pro-război Pozdniakov, fundația personală SVR a lui Soloviov a strâns peste 100 de milioane de ruble (aproximativ 1,2 milioane de dolari) de la cetățeni ruși, chipurile pentru a furniza armatei echipamente de luptă. În realitate, afirmă Pozdniakov, o mare parte din bani au rămas în conturile fundației, iar restul au fost cheltuiți pe ceea ce el numește „gunoi inutil”, vehicule improvizate, nesigure și complet inadecvate pentru front.

„Așa-numitele buggy-uri de luptă s-au dovedit a fi inutilizabile în condiții de război”, a spus Pozdniakov, publicând fotografii care s-au răspândit rapid pe rețelele sociale rusești. Imaginile arată cadre metalice sudate grosolan – unele fără volan sau scaune – echipate cu roți de mașină și ghidoane simple. Vehiculele arată mai degrabă ca niște cărucioare de grădină improvizate, propulsate de motoare mici, decât ca transporturi militare.

„Sunt mai periculoase pentru șofer decât pentru inamic”

Conform bloggerului, citat de site-ul independent de știri și analiză defence-blog.com, soldații ruși au refuzat să folosească aceste vehicule, invocând lipsa de protecție, viteza redusă și rezistența structurală scăzută. „Aceste mașini sunt mai periculoase pentru șofer decât pentru inamic”, a spus el, subliniind că vehiculele nu oferă blindaj și nu rezistă nici măcar la gloanțe de calibru mic.

Scandalul a readus în discuție modul în care figuri media apropiate de Kremlin folosesc campaniile patriotice de strângere de fonduri pentru a-și consolida imaginea publică, evitând în același timp responsabilitatea privind destinația reală a donațiilor. Fundația lui Soloviov a descris aceste vehicule drept „buggy-cărucioare” într-un comunicat oficial care anunța predarea lor armatei, prezentându-le ca pe o „soluție inovatoare pentru mobilitatea de pe linia frontului”.

Bloggerii pro-Kremlin s-au întors împotriva lui Soloviov

Reacția bloggerilor pro-război, de obicei favorabili propagandei de stat, a fost însă dură. Mulți au numit proiectul o rușine națională și l-au acuzat pe Soloviov că exploatează sentimentele patriotice pentru profit personal. Analiștii amintesc că Soloviov, una dintre cele mai vizibile fețe ale propagandei ruse, s-a prezentat întotdeauna drept un susținător neobosit al efortului de război al Rusiei. Emisiunile sale televizate includ frecvent discursuri agresive împotriva Ucrainei și Occidentului, precum și apeluri la intensificarea acțiunilor militare.

Controversa privind cheltuielile fundației sale alimentează criticile tot mai puternice legate de corupția din mișcarea patriotică rusă și legăturile acesteia cu mass-media controlată de Kremlin. Fotografiile cu „buggy-urile de luptă” ruginite, abandonate sub cerul liber, au devenit un simbol viral al ceea ce criticii numesc „patriotism de fațadă”, proiecte scumpe de propagandă fără vreun beneficiu real pentru soldați. Nici Soloviov, nici fundația sa nu au comentat public acuzațiile de deturnare de fonduri.

Mass-media de stat rusă a evitat până acum subiectul, în timp ce discuțiile continuă să se răspândească pe Telegram și alte canale pro-război.

Cine este Vladimir Soloviov, propagandistul-șef al lui Putin

Vladimir Soloviov a ajuns să fie întruchiparea propagandei ruse. Este difuzat ore și ore în fiecare zi, la televizor, la radio și pe YouTube, justificând agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, lăudând acțiunile lui Vladimir Putin sau amenințând Occidentul cu un Armaghedon nuclear.

Soloviov a studiat ingineria și economia, a predat fizica la un liceu, a lucrat ca zidar, gunoier sau instructor de karate, a fost profesor în SUA, s-a întors la Moscova și a intrat în afaceri cu discoteci. Azi, găzduiește cel mai popular talk-show din Rusia și este „arhibelicul” presei de stat ruse.

În 2024, Solovio a amenințat România

Soloviov este cel care a spus, în vara anului 2023, că, în opinia sa, România ar trebui să dispară sub atacul unor lovituri nucleare tactice, în cazul în care va antrena piloți ucraineni pe avioanele F-16.

Vladimir Putin a declarat, în septembrie 2022, că Rusia este pregătită să folosească arme nucleare pentru a-și apăra „integritatea teritorială”, afirmând că „acesta nu este o cacealma”. În februarie 2024, el a avertizat în timpul discursului său anual despre starea națiunii de la Moscova că „forțele nucleare strategice sunt pregătite”.

În noiembrie 2002, Soloviov a cerut pedeapsa cu moartea pentru rușii care dezertează: „Gata cu fătălăii”.

Pe 23 februarie 2022, cu o zi înainte de începerea invaziei Rusiei, Soloviov a fost sancționat de Uniunea Europeană și i s-a interzis accesul în țările UE atât timp cât sancțiunile rămân în vigoare. Toate activele sale din UE au fost înghețate.

