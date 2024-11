Cine este Vladimir Soloviov, propagandistul-șef al lui Vladimir Putin. A fost zidar și gunoier, iar un oligarh în exil i-a propus să candideze la președinție

Mama sa era expert în arte plastice, tatăl, profesor de economie politică, care avea boxul ca hobby și chiar a câștigat campionatul regiunii Moscova. Părinții au divorțat la sfârșitul anilor 1960, înainte ca Vladimir să meargă la școala elementară.

Soloviov a mers să studieze ingineria metalurgică la Institutul de Oțel și Aliaje din Moscova (MISiS). A fost respins la mai prestigioasa Universitate de Stat din Moscova și la Institutul de Fizică de Inginerie din Moscova (MEPhI) din cauza ascendenței sale evreiești.

Cum la sfârșitul anilor 1980 cariera de economist părea mult mai promițătoare decât cea de inginer, a devenit student postuniversitar la Institutul de Economie Mondială și Relații Internaționale, unde și-a luat doctoratul în „economia țărilor capitaliste”.

În timp ce studia, ca să-și completeze veniturile, a predat și fizică și astronomie la un liceu moscovit. A fost și zidar, a lucrat ca gunoier sau instructor de karate.

Ulterior, s-a angajat ca interpret la Comitetul Organizațiilor Sovietice de tineret, cea mai importantă schimbare a vieții sale.

În 1990, în timp ce însoțea o delegație străină, l-a întâlnit pe milionarul american John Hathaway, care conducea o afacere imobiliară în Alabama. Hathaway l-a invitat la Universitatea din Alabama din Huntsville. Soloviov a susținut că a predat economie.

În timpul șederii sale în Statele Unite, Soloviov l-a ajutat pe Hathaway în activitățile sale politice. Omul de afaceri era un donator activ al Partidului Republican și cunoștea personal familia președintelui George W. Bush. Prietenul său american l-a implicat în pregătirile pentru campania electorală a lui Bush.

A rămas șomer, fiind destituit de universitate, după ce a fost acuzat de abuz. Avea 27 de ani și locuia în SUA cu soția sa însărcinată.

Hathaway l-a ajutat și la numit vicepreședinte la compania sa de dezvoltare imobiliară.

S-a întors la Moscova în 1991, unde a înființat o companie de producție de echipamente de discotecă. În câțiva ani, Soloviov a înregistrat mai multe firme care produceau iluminat pentru cluburi de noapte și alte echipamente

Mai târziu, a devenit directorul general al uneia dintre primele firme de recrutare din Rusia, Meteor Personnel.

Soloviov a intrat în presă în 1998, adus de fondatorul radioului „Silver Rain” („Ploaie de argint”), Dmitri Savițki. Cu o zi înainte, gazda unui program a anunțat că era bolnav și căuta în grabă un înlocuitor: „Vocea lui suna grozav. Era absolut în largul lui, vorbind fără nicio tensiune”.

I-am spus: „nu putem plăti mult, doar 600 de dolari pe lună, dar am putea, poate, să găsim o modalitate de a colabora? A fost de acord imediat: „Nu am nevoie de bani, am propria mea afacere, e în regulă”.