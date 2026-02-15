Buletinul de vot, transformat într-un test de cultură generală și logică

Într-o perioadă în care deciziile electorale par tot mai des conduse de emoție și dezinformare, un utilizator Reddit propune, în glumă, condiționarea dreptului de a alege președintele de trecerea unui test de cunoștințe generale.

Astfel, înainte de a-și alege președintele, românii ar trebui mai întâi să demonstreze că dețin cunoștințe de bază prin rezolvarea unor întrebări de economie, matemativă și logică. De asemenea, ei trebuie să răspundă (corect) la toate întrebările pentru ca votul să fie validat!

Cele trei întrebări la care trebuie să răspundă românii

Conform imaginii care circulă pe Reddit, acest format de „buletin de vot” condiționează validitatea votului de completarea integrală a unui test. Acesta cuprinde trei întrebări, cu mai multe variante de răspuns:

Întrebarea 1 (aleatorie): Dacă Guvernul are un buget de 100 de lei și cheltuiește 110 lei, care este situația rezultată?

A) Guvernul are un surplus (a economisit bani).

B) Guvernul are un deficit (a cheltuit mai mult decât avea).

C) Bugetul a rămas neschimbat.

Întrebarea 2 (aleatorie): Priviți numerele de mai jos: 84, 12, 205, 9. Care este CEL MAI MARE număr din această listă?

A) 12

B) 205

C) 84

D) 9

Întrebarea 3 (aleatorie): Dacă toți câinii sunt animale și Rex este câine, atunci Rex este:

A) Plantă

B) Animal

C) Pasăre

D) Nu se poate determina

Marea întrebare: Nicușor Dan sau Călin Georgescu?

Abia după parcurgerea acestor întrebări, alegătorul ajunge la rubrica „Alegeți Președintele”, unde apar numele a doi candidați Nicușor Dan și Călin Georgescu.

Foto: Reddit

Reacțiile utilizatorilor Reddit

Buletinul de vot fictiv a generat discuții despre nivelul de educație și criteriile care ar trebui să stea la baza exercitării dreptului de vot în România. Reacțiile au atins „o coardă sensibilă” a societății românești: contrastul dintre dreptul universal la vot și responsabilitatea civică.

„15% o să dea fail, 5% o să nimereasca din noroc pur răspunsurile”; „Simpatic! De spaima testului va scădea prezența la vot”, au comentat utilizatorii platformei.

Cu toate acestea, au fost și români care au tratat testul cu mult haz: „Dar să se dea diferit pe sectii, să nu se copieze”, a spus o persoană, în timp ce alta a scris: „A treia întrebare ar trebui modificată cu pisici. Ar deruta complet orice trișor”.