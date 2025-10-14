Noi reguli în Grecia pentru închirierile pe termen scurt

De la Halkidiki până la Kavala și de la Salonic până la Thassos și Alexandroupoli, tot mai mulți bulgari, români și turci achiziționează locuințe, terenuri și imobile turistice. Băncile din Bulgaria oferă credite pentru achiziția de proprietăți în Grecia, care apoi sunt operate ca Airbnb, în timp ce încasările sunt direcționate către conturi din străinătate.

Antreprenorii din domeniul ospitalității din Grecia vorbesc despre o activitate aflată într-o „zonă gri”, legală, dar dificil de controlat.

De la 1 octombrie, în Grecia a intrat în vigoare noul cadru legal pentru închirierile pe termen scurt. Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat că mecanismele de control vor fi consolidate, atât prin ministerul Turismului, cât și prin Agenția Fiscală (AADE). Vor fi făcute angajări și se vor forma echipe mixte de inspecție. Strategia este considerată corectă, însă procedurile publice avansează lent. Potrivit surselor, aproape toate veniturile din aceste închirieri sunt direcționate în afara Greciei, iar deocamdată nu este clar cum vor fi controlate aceste proprietăți.

Prețuri între 2.000 și 3.500 de euro pe metru pătrat, în Kavala

În ultimii cinci ani, valoarea totală a investițiilor făcute de bulgari în Grecia a depășit 127 de milioane de euro. Factorul decisiv în alegerea nordului Greciei îl reprezintă potențialul turistic al regiunii.

Pentru mulți cumpărători, o locuință nu este doar o investiție privată, ci o oportunitate de afaceri care aduce venituri și profituri consistente.

Tendința nu este întâmplătoare: aderarea Bulgariei la spațiul Schengen va facilita deplasările și tranzacțiile economice. Apropierea geografică, diferențele de prețuri și fiscalitate îi determină pe mulți bulgari să se orienteze spre nordul Greciei.

În timp ce prețurile din Sofia și alte orașe mari din Bulgaria au crescut semnificativ, regiuni precum Kavala continuă să ofere locuințe la prețuri relativ accesibile, între 2.000 și 3.500 de euro pe metru pătrat.

Asprovalta este un alt punct de atracție datorită prețurilor accesibile, iar interesul crește și pentru Tracia, în special pentru Alexandroupoli și Komotini, datorită poziției strategice, portului și perspectivelor de dezvoltare economică.

Halkidiki, magnetul investițiilor imobiliare

Halkidiki rămâne, însă, în centrul interesului investitorilor bulgari. Recent, un om de afaceri bulgar a cumpărat vila celebrei Vefa Alexiadou, pentru 2,2 milioane de euro, relatează site-ul grecesc epiloges.tv.

Conform datelor Asociației Agenților Imobiliari din Halkidiki, în 2024 s-au înregistrat peste 1.800 de tranzacții în regiune, majoritatea pentru locuințe sub 150.000 de euro. Locuințele au reprezentat 68,7% din totalul vânzărilor.

Principalele motive de achiziție: investiția și casa de vacanță, urmate de locuința principală. Cei mai mulți cumpărători au fost greci, urmați de cetățeni din Macedonia de Nord, Bulgaria, Albania, Serbia, diaspora elenă, România, Germania, Turcia, Israel și Rusia.

Aproximativ jumătate dintre cumpărători (47,5%) au achiziționat locuințe sub 150.000 de euro, iar 37,5% în categoria de mijloc (150.000–450.000 euro).

Doar 10% au vizat proprietăți scumpe, de peste 400.000 de euro.

Care sunt taxele la cumpărarea unui teren în Grecia

La cumpărarea unui teren în Grecia, principalele taxe și costuri suplimentare sunt următoarele:

Taxa de transfer a proprietății către statul grec este de aproximativ 3,09% din prețul de cumpărare sau din valoarea stabilită de biroul fiscal (oricare este mai mare). Aceasta se aplică pentru terenuri și proprietăți de pe piața secundară.

Pentru proprietățile noi de la dezvoltatori există TVA de 24%, însă este suspendată momentan până în 2025.

Taxele notariale și onorariile avocaților se ridică fiecare la circa 1,5% din valoarea proprietății plus TVA.

Taxa de înregistrare în cartea funciară este de circa 0,5%.

Taxa anuală pe proprietate (ENFIA) este între 0,2% și 1,8% din valoarea cadastrală a terenului.

Există costuri suplimentare pentru servicii precum traduceri, evaluări, avocați și brokeri, care pot adăuga câteva mii de euro la tranzacție.

Astfel, pentru o proprietate cu valoarea de 150.000 de euro, taxele totale și costurile suplimentare pot ajunge la peste 10.000 de euro, incluzând taxele de transfer, onorariile notariale și avocatiale, plus înregistrările aferente. Se recomandă consultarea unui avocat și a unui broker imobiliar specializat pentru o evaluare corectă și completă a costurilor legale și fiscale implicate.

Cum pot cumpăra românii teren sau casă în Grecia

Pașii legali pentru a cumpăra teren în Grecia ca rezident străin sunt următorii:

Verificarea dreptului de proprietate și a situației terenului: Este important să obțineți un extras de Carte Funciară pentru teren pentru a verifica dacă vânzătorul este proprietarul de drept și dacă terenul este liber de sarcini. De asemenea, trebuie verificată documentația cadastrală și certificatul de urbanism.

Verificarea dreptului de preempțiune: În unele cazuri, coproprietarii, arendașii, vecinii sau statul pot avea drept de preempțiune, adică prioritate în achiziție. Trebuie respectat un termen de 30 de zile pentru ca aceștia să se manifeste.

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare: Contractul se încheie în prezența unui notar și implică plata taxelor aferente (taxa de transfer, onorarii notariale, taxe înregistrare).

Înregistrarea proprietății: După semnarea contractului, dreptul de proprietate trebuie înscris în Cartea Funciară pentru a fi recunoscut legal.

Schimbarea categoriei de folosință (dacă este cazul): Dacă terenul este agricol (extravilan) și doriți să construiți pe el, trebuie să solicitați schimbarea categoriei de folosință la autoritățile locale pentru a-l face intravilan.

Consultarea unui avocat și a unui broker imobiliar: Este recomandat să colaborați cu specialiști care cunosc legislația locală și pot asigura legalitatea tranzacției.

Cetățenii străini, inclusiv rezidenții, pot cumpăra terenuri în Grecia, dar trebuie să respecte condițiile legale, să verifice eventualele restricții legate de tipul terenului și să urmărească respectarea drepturilor de preempțiune și a procedurilor notariale și cadastrale.

