În Bulgaria, schimbul valutar de leva în euro nu mai poate fi realizat anonim, indiferent de sumă, a anunțat guvernatorul regiunii Ruse, Dragomir Draganov, în timpul unei inspecții la oficiul poștal din Ștraklevo. Conform noilor reguli, utilizatorii serviciului gratuit de schimb valutar oferit de „Poșta Bulgară” sunt obligați să prezinte un act de identitate valid, conectat la sistem, relatează Novinite.

Măsura, destinată combaterii spălării banilor, a generat deja nemulțumiri, în special în rândul vârstnicilor, care frecventează oficiile poștale fără a avea documentele necesare.

„Dimineața devreme s-au format cozi de 10-15 persoane”, a declarat Draganov, care a vizitat oficiul poștal alături de primarul localității, Tsvetelina Mihaylova. El a explicat că procesul de identificare prelungește timpul necesar pentru efectuarea tranzacțiilor, deoarece angajații au fost instruiți să nu accepte schimburi fără documente oficiale.

Fiecare tranzacție generează o chitanță personală, asigurând trasabilitatea completă a fondurilor care tranzitează oficiile poștale. Totodată, locuitorii trebuie să respecte limitele impuse pentru tranzacțiile în numerar.

Sumele de până la 1.000 de leva (511 euro) pot fi schimbate pe loc, dacă există disponibilitate. Pentru tranzacții între 1.000 și 10.000 de leva (511–5.110 euro), este necesară depunerea unei cereri, care poate dura 3-5 zile lucrătoare pentru procesare, sau cetățenii pot merge la oficiile din localități mai mari, precum Nikolovo, Basarbovo sau Marten. În cazul sumei ce depășește 5.000 de euro (≈9.779 leva), este obligatorie prezentarea unei declarații privind sursa fondurilor.

Guvernatorul a avertizat populația să nu accepte oferte de „asistență” la domiciliu pentru astfel de schimburi, subliniind că acestea sunt frauduloase. Pentru a spori siguranța tranzacțiilor, oficiile poștale au fost dotate cu sisteme de supraveghere video, iar prezența poliției a fost intensificată.

Bulgaria – cea mai săracă țară din Uniunea Europeană – a devenit al 21-lea membru al zonei euro, depășind candidați mai mai prosperi precum Polonia, Republica Cehă și Ungaria.

Adoptarea monedei euro de către Bulgaria, de la 1 ianuarie 2026, i-a surprins pe mulți comercianți din țara vecină, care se plâng fie că nu sunt pregătiți pentru această schimbare, fie că nu dispun de suficiente bancnote și monede euro în casele de marcat.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc"
