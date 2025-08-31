Printre cele mai frecvente acuzații la adresa românilor se numără claxonatul excesiv, folosirea abuzivă a flash-urilor, șicanele, depășirile riscante printre benzi sau chiar pe lângă trotuare, lipsa semnalizării, injuriile și comportamentele agresive față de alți participanți la trafic.

Șoferii români, criticați de bulgari

Deși și bulgarii sunt percepuți ca șoferi indisciplinați, aceștia spun că românii care vin în Bulgaria conduc și mai periculos.

Un utilizator bulgar a postat recent pe Reddit, într-o comunitate dedicată Balcanilor, un mesaj care a stârnit numeroase reacții.

„Am o întrebare despre obiceiurile de condus românești. Cum e școala de șoferi în România și chiar conduceți ca niște nebuni acasă? Sincer, disciplina voastră pe bandă e la fel de „bună” ca a americanilor, atenția la drum e inexistentă, nu puteți menține o viteză constantă nici dacă viața ar depinde de asta. Și de ce insistați să circulați mereu în cel puțin un convoi de trei Dacii?”, a notat bulgarul.

Un alt bulgar a recunoscut că și conaționalii lui conduc imprudent, dar spune că românii sunt și mai periculoși în Bulgaria: „Viteze foarte mari, depășiri în curbe, nu păstrează distanța de siguranță. Îmi e teamă atât pentru ei, cât și pentru mine. Îmi place România, dar stilul lor de condus e printre puținele lucruri care nu”.

Un turc a remarcat asemănarea cu traficul din țara sa: „Șofatul în România seamănă cu cel din Turcia. De aceea m-am simțit ca acasă”.

Problemele din Bulgaria

Un român a încercat să explice că problema nu ține neapărat de școala de șoferi: „Examenele sunt destul de stricte, se filmează, iar mulți candidați pică de mai multe ori până obțin permisul”.

Bulgarii au discutat și despre propriile probleme. Unii au pus numărul mare de accidente pe seama lipsei de camere de supraveghere, a legislației slabe și a corupției, care permite obținerea permisului de către persoane nepregătite. „Avem o cultură rutieră proastă. Ne place să ne comportăm ca niște piloți de curse și să fentăm regulile”, a spus un localnic.

Un alt comentariu, mai ironic, punea numărul mare de accidente din Bulgaria pe seama turiștilor români: „Pentru că vin în vacanță la noi”.

România și Bulgaria ocupă primele locuri în Uniunea Europeană la mortalitatea în accidente rutiere, cu peste 70 de victime la un milion de locuitori, potrivit Eurostat.

