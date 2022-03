Jurnaliştii ruşi spun că „există mai multe informații despre adăposturile președintelui american”.

Subiectul a fost adus în actualitate după ce Vladimir Putin a ordonat, duminică 27 februarie, ridicarea gradului de alertă pentru forțele nucleare. Președintele rus a acuzat declarații „agresive” făcute de unele state occidentale după ce Rusia a lansat o acțiune militară împotriva Ucrainei.

Buncărele președintelui Statelor Unite

Câteva buncăre au fost construite sub Casa Albă în 1942, imediat după Pearl Harbor, iar locația acestor buncăre este cunoscută în detaliu, susţine Pravda.

„Primul e situat sub clădirea Trezoreriei, iar un tunel subteran duce către el, de la Casa Albă. Acest adăpost poate găzdui zece persoane – aproape toată administrația prezidențială”, scriu jurnaliştii ruşi.

Un alt buncăr e situat sub aripa de est a Casei Albe, iar din Biroul Oval s-ar poate ajunge acolo în câteva secunde. Numit „Centrul de urgență al președintelui”, adăpostul a fost renovat sub mandatul lui George W. Bush și reamenajat sub cel al lui Barack Obama.

Pravda citează o investigație a unui jurnalist american şi spune că al treilea buncăr, construit în 2010, ocupă cinci etaje subterane şi „cel mai probabil aici s-a ascuns fostul președinte american Donald Trump în 2020, în timpul mişcărilor antiguvernamentale”.

Presa rusă notează că principalul adăpost al președinților americani e situat în statul Colorado. Construit sub muntele Cheyenne, într-un masiv de granit, el este capabil să reziste unei lovituri directe cu o bombă termonucleară.

Buncărele președintelui Rusiei

Cu toate acestea, adăposturile președinților ruși nu sunt inferioare din punctul de vedere al securității, scrie Pravda.Ru, care se laudă că a relatat despre „adevăratul buncăr al lui Putin”.

Citând un raport al Pentagonului privind capacitățile militare ale Rusiei, Pravda scrie că Putin dispune de două buncăre uriașe „care ar putea salva elita științifică, militară și politică a țării, în cazul unui război nuclear”.

Capacitatea totală a acestor buncăre e de 10.000 de persoane. Unul a fost construit la o adâncime de 300 de metri sub Kremlin, iar al doilea e situat în apropiere de Universitatea de Stat din Moscova.

Două alte puncte, echipate cu stocuri de alimente, combustibil, oxigen, mijloace de comunicare etc. se află în alte două regiuni ale Federaţiei Ruse (Bașkiria și Sverdlovsk).

Primul buncăr, spun jurnaliştii ruşi, făcând trimitere la alte articole apărute în presă, ar fi fost construit chiar în muntele Yamantau și arată ca o mină cu galerii ce se ramifică pe mai multe niveluri.

Buncărul e amplasat într-o zonă pustie; la câțiva kilometri de munte se află Mezhgorye, un oraș închis, în care este interzis accesul populaţiei.

Adăpostul a fost conceput pentru 60.000 de persoane, „dar, dacă este necesar, poate găzdui până la 300.000 de persoane, care pot sta acolo până la șase luni”, scrie Pravda. „Scopul acestui adăpost nu e ascunderea președintelui, deoarece ar dura prea mult ca el să ajungă aici, în cazul unui atac nuclear”, spun jurnaliştii ruşi.

Obiectivul „Grotto”

Al doilea adăpost este centrul de comandă de rezervă pentru forțele armate ruse, în principal, pentru trupele strategice. Obiectivul „Grotto” se presupune că face parte din sistemul Perimeter, care include canale de rezervă pentru o aşa-numită „lovitură de răzbunare”, în cazul unui atac nuclear.

Acolo ar exista, scrie Pravda, o rețea de analiză a datelor din centrele radio și din centrele de comunicații spațiale, autonomie energetică, un sistem de aer condiționat, stocuri de apă și alimente.

Mitologia urbană, mai scrie presa rusă, nu a ocolit regiunea Moscovei, în special orașul subteran Ramenki-43 (un sistem secret de metrou subteran, ce ar fi folosit doar de Direcţia de Operaţiuni Speciale şi de Ministerul Apărării din Rusia – n.r.), despre care se presupune că poate găzdui 17.000 de oameni.

Citeşte şi:

EXCLUSIV. Corespondentul Libertatea din Kiev, o noapte în stația de metrou Universitet, unde s-a adăpostit de rachetele rușilor, alături de sute de oameni

Interviu cu Françoise Thom, celebră sovietologă: „Dacă va reuși să preia controlul la Kiev, Putin va încerca să extermine toate elitele naționale, ca Stalin în 1930”

Celebrul istoric Yuval Noah Harari: „Putin a pierdut deja războiul”

GSP.RO Serviciile secrete SUA, dezvăluire despre invazia Rusiei în Ucraina. Ce ar fi cerut China

Playtech.ro ȘOC! Lavrov, luat pe sus de o jurnalistă: 'Aveți o fată, cum dormiți noaptea?'. Răspunsul HALUCINANT al omului lui Putin

Observatornews.ro O decizie a Ungariei a băgat spaima în refugiați: "O vecină săraca a fost împuşcată în maşină cu tot cu copii. Cum să mă duc eu înapoi?"

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2022. Racii sunt foarte clar orientați spre un obiectiv anume, cel mai fierbinte domeniu fiind cel profesional

Știrileprotv.ro Rusia cere explicații României. Motivul anunțat oficial

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă