Cafeaua, începutul fiecărei zile pe drum

Pentru Bunica Rosi, fiecare zi începe la ora 7 dimineața, într-o parcare pentru camioane, cu o cafea în mână. „Nimic nu funcționează fără cafea. Fără cafea, nici măcar nu pot conduce până la rampă”, spune ea râzând.

Conduce săptămânal între 2.000 și 2.500 de kilometri și recunoaște că viața pe drum este pentru ea o formă de relaxare. „Este foarte liniștitor pentru mine. Las tot ce e rău afară. Pentru mine, e o vacanță”, povestește femeia.

Cariera începută în anii 80

Drumul ei în lumea transporturilor a început la începutul anilor 1980, într-o perioadă în care femeile aveau foarte puține șanse să fie angajate ca șoferi de camion. „Nimeni nu a vrut să mă angajeze în Germania”, își amintește Rosi.

Prima șansă a primit-o de la o companie austriacă de transport, apoi a condus pentru armata americană și a lucrat timp de zece ani în Spania. A parcurs milioane de kilometri, ajungând până la Acropole și chiar în Iordania.

Recomandări Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare

Astăzi locuiește în Hundelshausen, în districtul Werra-Meißner, dar își petrece cea mai mare parte a timpului pe drumuri.

Amintiri de pe traseu

De-a lungul carierei a strâns multe povești. Recent, a fost depășită de un autobuz școlar: „Elevii mi-au făcut mai întâi cu mâna, apoi gesturi mai obraznice”, povestește ea zâmbind.

Die Stimme des Volkes! Rosi, 75, Truckerfahrerin und sympathische Fränkin, sagt in der @ronzheimer Doku klipp und klar, was sie von Scholz hält – und wen sie wählt. Ehrlich, direkt, ungeschönt 🚚 pic.twitter.com/4r7HWUjDTB — Anna Nina (@annaninii) February 10, 2025

Însă cea mai memorabilă experiență rămâne călătoria din Iordania. „Eram cu adevărat a opta minune a lumii. Dacă ar fi venit cinci cămile, șeful meu m-ar fi vândut”, își amintește ea amuzată.

Nu se gândește la pensie

Chiar dacă pensia ei este de aproximativ 1.000 de euro, motiv pentru care încă lucrează, Bunica Rosi spune că nu vrea să renunțe la volan. Trece cu succes toate testele medicale și nici măcar o operație de șold planificată pentru această iarnă nu o sperie. „Intenționez să mă întorc pe drumuri în primăvara următoare”, spune ea hotărâtă.

De la primele încercări de a fi acceptată ca șoferiță și până la statutul de cea mai vârstnică șoferiță de camion din Germania, Bunica Rosi a rămas fidelă drumurilor și libertății pe care i le oferă camionul său de 40 de tone.