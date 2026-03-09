Cuprins:
În orașele poloneze, zonele de parcare cu plată au devenit deja ceva obișnuit. Suprafața lor crește constant. Pentru șoferi, asta înseamnă nu doar stresul de a găsi un loc liber, ci și necesitatea de a plăti pentru fiecare minut de staționare.
Soluția neobișnuită din butonul pentru oprire scurtă
Tocmai de aceea, în unele locuri a început să apară așa-numitul „buton pentru oprire scurtă” sau bulka. Este un concept destul de răspândit la vecinii noștri din vest.
El permite parcarea gratuită pentru o perioadă scurtă, dar suficientă pentru a rezolva rapid câteva cumpărături în centrul orașului.
Ideea provine din Germania și, potrivit portalului t-online.de, a fost introdusă din 2003. Încă de atunci s-au observat avantajele acestui concept.
Numele face trimitere la o situație tipică: să mergi rapid până la magazin să cumperi pâine sau produse de panificație.
Principiul de funcționare al butonului „bułka” este simplu: șoferul apasă un buton special pe parcometru și primește un tichet gratuit, valabil timp de câteva minute.
În practică, asta înseamnă o creștere mai mare a rulajului mașinilor. Locurile nu mai sunt ocupate ore întregi de aceleași autoturisme, iar șoferii pot rezolva rapid o treabă fără să plătească.
În Polonia, soluția este încă destul de rară. Poate fi întâlnită mai ales în orașele mici sau lângă magazine mari, dar în timp ar putea deveni o opțiune mai răspândită în parcomate.
Cum recunosc șoferii butonul ascuns de pe parcometre cu care fac opriri gratuite
Iată cum pot identifica șoferii acest buton, pentru a beneficia de parcare gratuită:
- Culoare și marcaj – de obicei este galben sau verde, uneori cu simbolul unei mașini sau cu inscripția „max. 15 min”.
- Trebuie apăsat butonul galben sau verde și apoi confirmat cu butonul verde.
- De regulă, se află lângă butoanele standard pentru prelungirea timpului de parcare.
- Parcarea gratuită funcționează doar cu biletul emis și durează aproximativ 15–30 de minute.
