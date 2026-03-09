În orașele poloneze, zonele de parcare cu plată au devenit deja ceva obișnuit. Suprafața lor crește constant. Pentru șoferi, asta înseamnă nu doar stresul de a găsi un loc liber, ci și necesitatea de a plăti pentru fiecare minut de staționare.

Soluția neobișnuită din butonul pentru oprire scurtă

Tocmai de aceea, în unele locuri a început să apară așa-numitul „buton pentru oprire scurtă” sau bulka. Este un concept destul de răspândit la vecinii noștri din vest.

El permite parcarea gratuită pentru o perioadă scurtă, dar suficientă pentru a rezolva rapid câteva cumpărături în centrul orașului.

Ideea provine din Germania și, potrivit portalului t-online.de, a fost introdusă din 2003. Încă de atunci s-au observat avantajele acestui concept.

Numele face trimitere la o situație tipică: să mergi rapid până la magazin să cumperi pâine sau produse de panificație.

Principiul de funcționare al butonului „bułka” este simplu: șoferul apasă un buton special pe parcometru și primește un tichet gratuit, valabil timp de câteva minute.

În practică, asta înseamnă o creștere mai mare a rulajului mașinilor. Locurile nu mai sunt ocupate ore întregi de aceleași autoturisme, iar șoferii pot rezolva rapid o treabă fără să plătească.

În Polonia, soluția este încă destul de rară. Poate fi întâlnită mai ales în orașele mici sau lângă magazine mari, dar în timp ar putea deveni o opțiune mai răspândită în parcomate.

Cum recunosc șoferii butonul ascuns de pe parcometre cu care fac opriri gratuite

Iată cum pot identifica șoferii acest buton, pentru a beneficia de parcare gratuită:

Culoare și marcaj – de obicei este galben sau verde, uneori cu simbolul unei mașini sau cu inscripția „max. 15 min”.

Trebuie apăsat butonul galben sau verde și apoi confirmat cu butonul verde.

De regulă, se află lângă butoanele standard pentru prelungirea timpului de parcare.

Parcarea gratuită funcționează doar cu biletul emis și durează aproximativ 15–30 de minute.

