Potrivit IPJ Cluj, o autoutilitară condusă de un bărbat de 61 de ani, din Cluj-Napoca, a intrat pe contrasens, lovind un microbuz condus de o femeie de 43 de ani, din comuna Bonțida.

„În urma impactului, microbuzul cu 10 ocupanți s-a răsturnat pe partea carosabilă. Patru persoane cu vârste cuprinse între 25 și 58 de ani, pasageri în microbuz, au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, a declarat IPJ Cluj.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj au precizat că la locul accidentului au intervenit trei autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, și două echipaje SAJ.

„Din primele date, în accident au fost implicate un microbuz și o autobasculantă, însă din fericire nu există victime încarcerate. Echipajele au găsit la fața locului 11 persoane care au reușit să se autoevacueze, iar patru dintre acestea primesc îngrijiri medicale. Mai exact, este vorba despre doi bărbați și două femei. Toate persoanele implicate în evenimentul rutier sunt conștiente și cooperante”, a transmis ISU Cluj.

Testele efectuate cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative pentru ambii șoferi. Conform News.ro, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

