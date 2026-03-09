Ediția din 2026 reunește jucători care și-au legat deja performanțele de turneul din România. Italianul Flavio Cobolli, învingător en‑titre la Țiriac Open și deținător a trei titluri ATP, revine din postura de favorit și actual număr 15 mondial. Alți jucători emblematici care vor completa spectacolul sportului alb în acest an sunt Marton Fucsovics (Ungaria), câștigător la București în 2024, Mariano Navone (Argentina), finalist în 2024, și Sebastian Baez (Argentina), finalist în 2025.

Ce spune Ion Țiriac despre turneu

Întrecerea de elită, deja consacrată și așteptată de fani și jucători, își reafirmă statutul de eveniment de referință al tenisului profesionist, reconfirmând poziția Bucureștiului pe harta marilor turnee ATP. 

„Acest turneu este, an de an, un punct de referință pentru tenisul internațional. Bucureștiul merită un turneu puternic, iar România merită să fie prezentă constant în calendarul ATP. Și în acest an am adus jucători de top, vom vedea meciuri de înaltă clasă și mă bucur să văd că totul se desfășoară la cele mai înalte standarde internaționale. Am construit un eveniment respectat în circuit, așteptat de fani și de jucători”, a spus Ion Țiriac. 

Competiția aduce în fața publicului un tablou principal de 28 de jucători la simplu și 16 echipe la dublu, meciurile urmând a se disputa pe zgură, cu sistem Hawk-Eye Electronic Line Calling și mingi oficiale Dunlop ATP – Clay, conform standardelor ATP.

Pe lista participanților confirmați pentru ediția din 2026 se regăsesc, alături de campionii și finaliștii ultimelor ediții, jucători importanți ai circuitului ATP, printre care Miomir Kecmanovic (Serbia), constant în Top 100, Adrian Mannarino (Franța), cu experiență remarcabilă pe circuit, și Arthur Rinderknech (Franța), cunoscut pentru stilul său ofensiv și serviciul puternic.

Se adaugă sfertfinalistul de Grand Slam Botic van de Zandschulp (Olanda), Nuno Borges, portughez ce l-a învins pe Rafael Nadal în ultima finală ATP a carierei sale, Fabian Marozsan (Ungaria), recunoscut pentru victorii împotriva unor jucători de top, Alexander Shevchenko (Kazahstan), unul dintre jucătorii în ascensiune ai circuitului ATP, remarcat pentru jocul agresiv de pe linia de fund, dar și jucătorul german Daniel Altmaier, spectaculos pe zgură.

Noua generație este reprezentată de Emilio Nava (SUA). Prezent la start va fi și Damir Dzumhur (Bosnia și Herțegovina), fost câștigător de titluri ATP, și de promițătorii Raphael Collignon (Belgia) și Francisco Comesana (Argentina). Acești jucători, alături de alți sportivi de talie mondială, conturează un tablou competițional de înalt nivel, promițând meciuri captivante pentru toți pasionații tenisului.

„Cea mai importantă competiție sportivă organizată în România la nivel de seniori, Țiriac Open, confirmă an de an rolul esențial pe care îl are în dezvoltarea și vizibilitatea tenisului românesc. Ne bucurăm că vom avea din nou jucători de top la București și că reușim să ducem mai departe o tradiție valoroasă, ridicând constant standardele de organizare și experiență pentru sportivi și spectatori”, a adăugat George Cosac, Președintele Federației Române de Tenis.

Programul competițional de la Țiriac Open

Tragerea la sorți a tabloului oficial al turneului ATP 250 Țiriac Open va avea loc sâmbătă, 28 martie 2026. Calificările sunt programate pe 29 și 30 martie, iar meciurile de pe tabloul principal de simplu se vor desfășura între 30 martie și 5 aprilie.

Întrecerile de dublu vor avea loc între 1 și 5 aprilie 2026, iar finalele sunt programate duminică, 5 aprilie, cu finala de dublu la ora 11.30 și finala de simplu la ora 14.00.

Structura tabloului principal de simplu include 17 jucători acceptați direct, patru veniți din calificări, trei beneficiari de wild card, doi special exempts, un late entry și o poziție rezervată pentru Next Gen. Tabloul de dublu va cuprinde 16 echipe, dintre care 14 acceptate direct și două wild card-uri. 

Repartizare puncte și premii 

Fondul total de premiere al ediției 2026 este de 612.620 de euro, premiile fiind acordate în conformitate cu regulamentul ATP. 

În proba de simplu, câștigătorul va primi 250 de puncte ATP și un premiu de 93.175 de euro, finalistul clasat pe locul secund va obține 165 de puncte ATP și 54.360 de euro, iar semifinaliștii vor primi câte 100 de puncte ATP și 31.955 de euro fiecare. 

În proba de dublu, echipa câștigătoare va primi 250 de puncte ATP și 32.410 euro, finaliștii clasați pe locul secund vor obține 150 de puncte ATP și 17.410 euro, iar echipele semifinaliste vor primi câte 90 de puncte ATP și 10.190 euro fiecare. 

