De mai bine de cinci ani, Little White pleacă zilnic în trei ture de colectare a sticlelor – dimineața, la prânz și seara – fiecare rundă durând aproximativ 20–30 de minute. Stăpânul său, Zhang, îl urmează cu un sac în care depozitează prada de plastic.

Când simte că obosește, Little se întoarce singur la locul de odihnă.

A French bulldog from China is taking social media by storm.



Three times a day, the dog goes out with its owner to collect plastic bottles on the streets of Guangzhou.



Over five years, it has gathered bottles worth more than 10,000 yuan. Now the bulldog has over 80,000… pic.twitter.com/vcaF4IKMoc — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2025

Eforturile consecvente i-au adus câinelui venituri totale de peste 10.000 de yuani (aprox. 1.400 USD) în cinci ani, iar câștigurile lunare, incluzând și veniturile din videoclipurile virale, se situează între 420 și 560 de dolari. Localnicii l-au botezat afectuos „cel mai punctual colector de sticle”, iar numeroase afaceri din zonă îl salută și îi apreciază disciplina.

„Înainte de a deveni celebru, câștiga aproximativ o duzină de yuani pe zi din sticlele colectate. Dar acum că a devenit viral, fiecare magazin din apropiere păstrează sticle pentru el. Poate câștiga peste 50 de yuani pe zi doar adunând sticle. Venitul este destul de impresionant – atât din videoclipurile din social media, cât și din colectarea sticlelor”, a declarat proprietarul câinelui pentru CQ News.

Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Stăpânul său intenționează să doneze banii pentru a ajuta animalele fără adăpost.

Reacțiile internauților au fost amuzante. „Dacă aș crește peste 100 de astfel de câini, aș putea să mă îmbogățesc și să stau degeaba”, a comentat cineva. Alții au glumit: „Acceptă ucenici? Vă rog trimiteți-l să-mi învețe pisica!” sau „Își câștigă singur mâncarea, nicio bucată nu vine gratis!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE