Fuga care a blocat traficul la oră de vârf

Traficul de dimineață pe autostrada M1 din statul australian Queensland a fost grav încetinit după ce un câine Teckel a ajuns să alerge pe carosabil, printre mașini. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 8.15, pe sectorul care leagă Gold Coast de Brisbane, una dintre cele mai circulate rute din zonă.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum șoferii reduc viteza, pornesc avariile și încearcă să evite animalul care fugea dezorientat pe benzile de circulație.

Șoferii au coborât din mașini ca să-l salveze

Îngrijorați că micul câine ar putea fi lovit, mai mulți șoferi au oprit și au coborât din autoturisme, încercând să-l prindă. Teckelul a reușit însă să scape de mai multe ori, schimbând direcția și continuând să alerge.

Potrivit postului 7NEWS, câinele a parcurs cel puțin doi kilometri pe autostradă, iar pentru a fi scos în siguranță de pe carosabil a fost nevoie de intervenția coordonată a șase până la opt persoane.

În cele din urmă, „fugarul” a fost capturat în apropierea ieșirii Nerang și dus departe de trafic. Câinele nu a fost rănit, iar autoritățile au precizat că incidentul nu a provocat întârzieri majore, în ciuda momentelor tensionate. Traficul a revenit la normal la scurt timp după prinderea animalului.

Internauții s-au distrat copios: „Așa sunt teckelii”

Momentul a devenit rapid viral, iar comentariile de pe rețelele sociale au fost pline de umor. Mulți utilizatori au spus că recunosc perfect comportamentul specific rasei.

„Tipic teckelilor, imposibil de prins când au chef să fugă”, a scris un utilizator. Altul a comentat: „Dacă deschideai un ambalaj de mâncare, se oprea singur”.

Cel mai apreciat comentariu a venit de la un internaut care a rezumat întreaga scenă într-o frază devenită virală: „Scoteați o felie de brânză și se termina drama”.

Alți posesori de teckeli au recunoscut că au trecut prin situații similare, descriindu-i drept „artiști ai evadării” și „campioni la fuga pe neașteptate”.

Deși fuga micului „câine cârnat” a părut extrem de periculoasă, intervenția calmă a șoferilor a evitat o tragedie și a făcut înconjurul internetului.

