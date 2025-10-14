Cinci câini maidanezi din Petroșani au mușcat o Toyota și au lăsat-o fără bară, în cartierul Dimitrov

Locuitorii au descoperit dimineața autoturismul avariat: zgâriat și cu barele de protecție distruse. Se presupune că patrupedele au fost atrase de mirosul unui animal ce fusese anterior în mașină.

„Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat! Au ros bara și au zgâriat toată partea din față. Erau mai mulți câini care se agitau și lătrau în jurul mașinii”, a declarat un localnic.

Incidentul a provocat nemulțumirea locuitorilor din Petroșani. Aceștia cer autorităților să ia măsuri urgente pentru reducerea numărului de câini fără stăpân.

Poliția locală și serviciul de ecarisaj au fost notificați și urmează să ia măsuri pentru prinderea animalelor responsabile de daune.

